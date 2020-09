Wout van Aert geland in Eindhoven: "Spijtig van commotie rond Roglic. Ik zag vanop eerste rij dat ook hij kapot zat” ODBS/XC/MXG

28 september 2020

07u34 4 WK wielrennen Wout van Aert is na zijn twee zilveren medailles op het WK in Imola opnieuw in het land. De 26-jarige Belg landde gisteravond laat in het Nederlandse Eindhoven. “Na de finish was ik teleurgesteld, maar nu ben ik trots.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Twee keer zilver. Wout van Aert greep zowel in de tijdrit als in de wegrit net naast de wereldtitel. Gisteren rond 17 uur overheerste ontgoocheling, maar enkele uren later -bij zijn aankomst in het Nederlandse Eindhoven- was hij wat trotser op die medailles. “Ik heb een beter gevoel dan vlak na de finish. Ik was heel teleurgesteld, maar intussen realiseer ik me dat ik heel goed was. En dat er me niets te verwijten valt.”

“Ik mag niet vergeten dat ik op mijn eerste WK twee medailles pak. Op het niveau dat ik nu ben, moet ik niet voor zilver, maar voor goud gaan. Al neemt dat niet weg dat ik er trots op mag zijn. Ik stootte twee keer op iemand die beter was. Dat is het mooie aan sport.”

Trots

Hoe was de teamsfeer na afloop? “Iedereen vond het jammer dat ik er net naast greep, maar ik voelde ook dat iedereen blij was met de manier hoe we de koers aangepakt hebben. Iedereen heeft zijn ding gedaan. Ik ben trots om kopman geweest te zijn van zo’n sterke ploeg. Ik denk niet dat we dat elk jaar al gezien hebben op een WK. Trots overheerst.”

Van Aert kan nu even bekomen van de drukke periode. “Het is leuk om even langer thuis te zijn. De vorige weken was het de koffer opengooien om hem vervolgens weer te maken. Nu ben ik twee weken thuis, tot Gent-Wevelgem. Ik ga ervan genieten om de fiets een paar dagen langs de kant te zetten.”

“Er komt met al die klassiekers een belangrijke maand aan, dus het is niet de bedoeling om de conditie te laten wegzakken”, vervolgde Van Aert. “De benen blijven goed, dus het zou jammer zijn om dat te laten liggen. Parijs-Roubaix is het grote doel. Mijn seizoen kan ik elk geval niet meer stuk.”

“Spijtig van commotie rond Roglic”

In de finale leek het alsof Roglic zijn ploegmaat Van Aert niet wilde helpen in de achtervolging. “Het is jammer dat daar commotie rond was”, aldus ‘WvA’. “Primoz heeft echt zijn best gedaan. Ik heb het vanop de eerste rij gezien en kan daar het best over oordelen. Hij zat net zoals heel de groep op de limiet. Iedereen wist dat we mee moesten zijn met Alaphilippe, maar dat konden we niet.”

Het volledige gesprek met Van Aert:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Tv-beelden bewijzen: Roglic heeft Van Aert wél proberen helpen

Roglic na discutabele finale met Van Aert: “Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar zat volledig op mijn limiet”

Onze analist Tom Boonen vindt dat Van Aert niets kon doen aan suprematie Alaphilippe: “De trui is waar ze thuishoort”

Onze chef wielrennen ziet dat Van Aert nog kansen zal krijgen: “Wéér zilver, maar was het naïef om te geloven dat Roglic hem de laatste 12 kilometer zou steunen?”