Wout van Aert dokkert (nu al) over de kasseien van Parijs-Roubaix XC

27 november 2019

14u23 2 Wielrennen Wout van Aert zit steeds meer op de fiets tijdens zijn herstelproces na zijn zware val in de Tour de France. Vandaag trok hij op pad met Jumbo Visma-ploegmakkers Maarten Wynants, Mike Teunissen en Amund Grøndahl Jansen . Onder meer Carrefour de l’Arbre, de bekende kasseistrook uit Parijs-Roubaix, stond op het menu.

Van Aert reed in april een ijzersterke Parijs-Roubaix, maar moest na een heuse uitputtingsslag vrede nemen met de 22ste plek. Volgend seizoen wil hij beter doen. Geen evidentie, gezien zijn lange revalidatie na z'n tuimelperte in de Tour. “Als ik snel weer de oude ben, wil ik een stapje dichter komen om Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen te winnen. Maar misschien heb ik wel een jaar nodig om gewoon weer op niveau te komen”, vertelde hij in Humo.