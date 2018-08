Wout van Aert "dacht dat er in de sprint meer inzat", bondscoach De Weerdt "niet teleurgesteld" Redactie

12 augustus 2018

Wout van Aert reed vandaag naar brons in de wegrit op de Europese kampioenschappen in Glasgow, maar kon na afloop zijn ontgoocheling niet verbergen. "Ik ben teleurgesteld, want ik dacht dat er in de sprint meer inzat. Uiteindelijk moet ik tevreden zijn met een derde plaats", vertelde de wereldkampioen veldrijden.

"We zaten voorin in een ideale situatie, want ook Xandro Meurisse zat er nog bij. Het werd pas moeilijk toen er een valpartij kwam waarbij Meurisse betrokken was. Ik kwam alleen tegenover twee Italianen en dus werd aanvallen moeilijk. Toen heb ik me voorbereid op de sprint, die Cimolai aantrok voor Trentin. Van der Poel sprong nog in diens wiel, maar hij hield knap stand."

De Weert: "We hebben ons plannetje goed uitgevoerd"

Kevin de Weert was niet euforisch na de bronzen medaille van Wout van Aert. "Maar we zijn zeker niet teleurgesteld", verklaarde de bondscoach. "We hebben er weer een medaille bij." De Belgische wielrenners en mountainbikers verzamelden in Glasgow zeven medailles, waarvan twee gouden.

"Voor de wegrit, waarin geen oortjes toegelaten waren, hadden we een korte briefing. In de koers werd het plannetje goed uitgevoerd. Van Gestel en Claeys hebben in het eerste deel goed werk geleverd. Ook de aanval van Van der Sande en Wallays bij de hergroepering was gepland, net als die van Meurisse. En toen de groep met Van Aert weg was, was het meteen duidelijk dat het peloton niet zou reageren. Dat Xandro (Meurisse) in de slotronde ten val kwam, was bijzonder jammer. Nu moest Van Aert zelf reageren op de aanval van Cimolai. Dat had Xandro voor hem kunnen doen. Zo kwam Van Aert misschien wel die paar procentjes te kort voor goud."

Van Avermaet niet in goede ontsnapping: "Ik had er nochtans de benen voor"

Greg Van Avermaet zat niet in de goede ontsnapping en moest bijgevolg vrede nemen met de 25e plaats, op 2:32 van de winnaar Matteo Trentin. Net als voor de andere favorieten was er voor de olympische kampioen dus niet meer dan een bijrol weggelegd in Schotland. "Ik had nochtans goede benen, maar ik was niet mee in de goede ontsnapping. Voor mezelf zat de situatie dus een beetje tegen", vertelde Van Avermaet.

"Ik zat nochtans niet ver toen die ontsnapping tot stand kwam. Ik wou echter geen grote inspanning riskeren, want dat kon mijn kansen op een zege hypothekeren. We waren op dat moment immers nog ver van de finish. Achteraf gezien was dat niet de correcte beslissing. Dat is koers."