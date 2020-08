Wout van Aert boos op organisatie Dauphiné: “Schandalig dat ze ons over zo’n geitenpad sturen” Marc Ghyselinck in Frankrijk

15 augustus 2020

19u00 4 Wielrennen Ze leken drie dagen lang onkwetsbaar. Maar zaterdag likte Jumbo-Visma zijn wonden. Steven Kruijswijk en Primoz Roglic gingen tegen het wegdek en het is nog niet zeker wat de gevolgen zijn. Voor Kruijswijk is de Dauphiné voorbij. Roglic reed de vierde rit wel uit en blijft ook leider. Maar zondag gooit hij misschien de handdoek.

Steven Kruijswijk viel in de eerste kilometers van de Côte de Domancy. Zijn schouder was uit de kom, die wordt pas zondagavond in het ziekenhuis weer op zijn plaats gezet. Kruijswijk moet straks in de Tour één van de drie kopmannen worden in de Nederlandse ploeg. Daar hopen ze dat alles weer oké is, wanneer de Tour over veertien dagen start in Nice.

Tom Dumoulin en Wout van Aert schuwden de grote woorden niet. “Schandalig”, zei Wout van Aert over die afdaling van de Côte de Domancy. “We zijn hier op het hoogste niveau aan het koersen. Dan krijgen we een afdaling over wat ze in België een geitenpad noemen. Vol met gravel.”

Tom Dumoulin: “De eerste twee, drie kilometers lag het vol met gaten, flessen, bulten en putten in de weg. Het ging met vijftien procent naar beneden en het was erg bochtig. Dat dit nog kan.”

“Hopelijk haalt ‘Stevie’ de Tourploeg”

“We reden vooraan in het peloton, we probeerden erg voorzichtig te blijven”, vertelt Van Aert verder. “Steven schoof weg over het grind op de weg. Dat ze het bestaan om zo’n weg niet eens op te kuisen. En Steven houdt hier natuurlijk een blessure aan over. Dat maakt me ook kwaad.”

Iedereen hoopte zaterdagavond dat Kruijswijk toch oké is voor de Tour. Dumoulin: “Een ideale voorbereiding is dit natuurlijk niet voor ‘Stevie’. Ik hoop echt dat hij de Tourploeg haalt.”

Het was nog niet het einde van de miserie voor de Nederlandse topploeg. Op tachtig kilometer voor de streep viel ook leider Primoz Roglic, de onbetwiste kopman in de ploeg en zonder tegenspraak ook de renners die straks als kopman in de Tour gaat starten. Roglic viel op een recht stuk weg, het was net na een plaspauze. Ook die klap kwam hard aan.

“Primoz was een beetje groggy, hij moest er toch even bij gaan zitten”, getuigt ploegleider Grischa Niermann. “Het zag er helemaal niet goed uit. Maar dan herpakte hij zich toch heel snel. Hij is weer op zijn fiets gestapt en heeft geen krimp meer gegeven. Hij heeft veel schaafwonden en blauwe plekken. Ondanks alle tegenslag heeft hij een heel goede etappe gereden. De tegenslag overweegt natuurlijk.”

Verdedigt Roglic in de slotrit zijn leiderstrui of gooit hij de handdoek, dat bekijken ze nu. Niermann: “Als we risico lopen richting de Tour, zal Primoz zondag niet meer starten.”

Lees ook:

Egan Bernal stapt “uit voorzorg” uit Dauphiné met rugklachten, ook Kruijswijk en Buchmann geven op

Duitser Kämna soleert naar zege in vierde rit Dauphiné, Roglic blijft ondanks valpartij leider