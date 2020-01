Wout van Aert bijna klaar voor grote comeback: “Ik moet weer meedoen om te winnen” Redactie

18 januari 2020

09u07 2 Wielrennen Wout van Aert wil dit voorjaar een klassieker winnen. Dat is minder banaal dan het klinkt. Twee maanden geleden vroeg hij zich luidop af of hij ooit nog een topcoureur zou worden. Twee maanden later is de winnaar in Van Aert weer helemaal terug.

Performance manager Mathieu Heijboer zei het gisteren, dat Wout van Aert in de klassiekers weer zal meedoen in de finales. De Nederlander twijfelt er niet aan dat Van Aert opnieuw het niveau haalt van het klassieke voorjaar dat hij vorig jaar reed. Dat hij zelfs het niveau van de zomer van vorig jaar weer haalt. Derde in de Strade Bianche, zesde in Milaan-Sanremo, tweede in de E3 Harelbeke, tweevoudig ritwinnaar in de Dauphiné, ritwinnaar in de Tour.

Een crash in de Tour maakte een abrupt einde aan dat wonderjaar. En nu is hij terug, op weg naar zijn beste niveau. Van Aert traint deze week in Spanje, in Alicante. Hij gaat in februari drie weken op hoogtestage in Tenerife. De Strade Bianche wordt zijn eerste koers van het nieuwe seizoen en Van Aert brandt van ambitie.

“Ik verwacht dat ik mijn eerste wedstrijden zal nodig hebben. Maar als mijn plan klopt, hoop ik van de E3 tot Parijs-Roubaix op mijn best te zijn. En als ik dan weer het niveau haal van de voorbije zomer, moet ik meedoen om te winnen.”

Val diep ingeworteld

Is de val in Pau dan helemaal vergeten? Heeft Van Aert dan geen last meer van de zware verwondingen? Toch wel. Van Aert was gisteren blij met een rustdag, na drie dagen van hard trainen.

“Het is een zwaar trainingskamp. Het seizoen nadert nu snel. Dit is veel intensiever dan wat we in december hebben gedaan. In drie dagen hebben we zestien uur getraind. Dat is veel. Iedereen wordt beter, er wordt sneller gereden op training. We doen alles wat nodig is om in orde te zijn. Ik heb nu wel wat last van kleine pijntjes. Sinds december ben ik meer uren aan het trainen, doe ik meer en meer wat ik normaal zou doen. Ik verteer de trainingen beter.”

Woensdag trainde hij vijftig kilometer met de tijdritfiets en daar had hij sinds zijn val niet meer op gezeten. Het ging beter dan gedacht, zegt Van Aert. Zelfs al begon hij met frisse tegenzin aan de training. “Het duurt nog lang voor ik mijn eerste tijdrit rijd. Met het crossen erbij was een rit op de tijdritfiets niet belangrijk, dacht ik. Maar mentaal was het een belangrijke stap om te zetten. En zodra ik ermee reed, voelde het goed aan. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb deze week weer ontdekt dat ik het nog altijd leuk vind om hard met een tijdritfiets te fietsen.”

Heeft hij dan nog één keer gedacht aan die val in Pau, of helemaal niet meer?

Toch wel, zegt Van Aert: “Toen ik mijn fiets zag. Bij het monteren was blijkbaar een foutje gemaakt, mijn zadel stond scheef. Ik weet niet waarom, maar ik dacht: dit is de fiets waarmee ik gevallen ben. Toen wilde ik er al helemaal niet op fietsen. Het bleek dan toch een nieuwe fiets te zijn, er was gewoon iets misgelopen. Zo ver zit het nog wel ingeworteld, dat het kleinste detail mij weer bij die val brengt.”

Maar Mathieu Heijboer ziet het optimistisch in en dat doet ook Wout van Aert. “Ik hoop dat Mathieu gelijk heeft. Mijn trainingswaarden zijn goed. We zitten beter op schema dan gehoopt. Het wijst erop dat ik klaar zal zijn in het voorjaar. Daar gaan we van uit.”