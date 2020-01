Wout van Aert: “Als ik het niveau van vorige zomer haal, doe ik mee om klassiekers te winnen” Redactie

17 januari 2020

Jumbo-Visma vertoeft deze week op stage in het Spaanse Alicante. Dus ook Wout van Aert, die zich zes maanden na zijn zware Tour-val klaarstoomt voor een comeback op de weg. Hij reed er al op een tijdritfiets. “Het was mentaal toch wel een stap om opnieuw op die fiets te zitten. Maar vanaf ik erop zat viel het goed mee. Nu ben ik blij dat we dat gedaan hebben. Dat is toch weer een stap vooruit. Ik heb ontdekt deze week dat ik het nog altijd leuk vind om hard te rijden met een tijdritfiets.” Van Aert sprak ook over z'n doelen van 2020. “Als het plan in mijn hoofd klopt, dan hoop ik vanaf de E3 tot Parijs-Roubaix op mijn best te zijn. Als ik het niveau haal van vorige zomer, dan moet ik meedoen om te winnen.”