Wout van Aert al twee dagen volop in rol van ‘super domestique’ in de Dauphiné: “Milaan-Sanremo winnen voelt als gisteren” Marc Ghyselinck in Frankrijk

14 augustus 2020

18u29 0 Wielrennen Minder dan een week na zijn overwinning in Milaan-Sanremo is Wout van Aert al verveld tot een super domestique. Het is nu alles voor Primoz Roglic, die zondag de Dauphiné en over vijf weken de Tour de France moet winnen. Zelfs de groene trui draagt Van Aert voor Roglic.

Vrijdagmorgen was Wout van Aert nog de echte leider in de puntenklassering. Zaterdagmorgen zal hij opnieuw in de groene trui starten, als tweede dit maal. Dat komt omdat Primoz Roglic niet alle truien tegelijk kan dragen. Roglic leidt de algemene klassering en het puntenklassement. Roglic koerst in het geel. En zo rijdt Van Aert als tweede in de puntenklassering weer een dag in het groen.

De ploeg zit in een heel goede vibe. Wout van Aert

Of hoe zijn rol van helper er tegenwoordig uitziet. Hij heeft de voorbije twee dagen al veel aan de kop gereden, precies zoals het van hem wordt verwacht. Van Aert deed het donderdag en vrijdag weer. Tot tien kilometer voor de top van de slotklim naar Saint-Martin-de-Belleville. De eerste kilometer daarvan nam hij voor zijn rekening. Hij reed zo snel bergop dat zelfs Chris Froome naar adem moest happen.

“Ik weet niet hoe Froome zich voelde, maar voor mij voelde het ook heel hard”, zegt Van Aert. “Hij had op een rustiger dagje gehoopt. Dat een grote groep zou wegrijden, waar geen renner bij zat met hoop op de eindzege in de Dauphiné.”

Maar het was de Italiaanse kampioen Davide Formolo die ten aanval trok. Formolo startte vrijdagmorgen met een achterstand van 4:57 op Roglic. Zijn voorsprong gisteren ging tot boven de vijf minuten. En dus moest er ingegrepen worden.

Van Aert: “Het was voor mij eerst de bedoeling om over de Col de la Madeleine te geraken. Uiteindelijk ging dat wel goed. Ik was in het begin van de slotklim ook nog goed genoeg om wat extra kopwerk te doen. Ja, Formolo heeft mij een lastige dag bezorgd.”

Dat hij zes dagen geleden Milaan-Sanremo won? “Dat voelt als gisteren”, zegt Van Aert. “En kijk, we zijn al een week verder. I go with the flow.”

Van Aert kon het in de laatste tien kilometer rustig aan doen. Hij finishte op 12:19 van Formolo, die toch de rit won. Primoz Roglic werd tweede op 0:33.

“We hebben de lastige finishcols nu wel gehad”, zegt Van Aert. Maar de eindzege in de Dauphiné met Primoz Roglic is nog niet binnen.

“Zaterdag (Ugine-Megève, 157 km) wordt een heel lastige dag met erg veel klimwerk (acht cols, met ondermeer de Col de Romme, buiten categorie, en aankomst in Megève, red). Zondag is weer zo’n rit. Dat worden nog twee moeilijke dagen. En ja, we staan er goed voor. Primoz Roglic heeft nog geen tekenen van zwakte laten zien. En we hebben sterke jongens die hem kunnen helpen. We zijn allemaal in orde. De ploeg zit in een heel goede vibe. Het is beter zo dan een negatieve spiraal te moeten omkeren.”

