Wout Poels wint met groot overwicht strijd tegen de klok in Parijs-Nice, Sanchez blijft leider TLB

07 maart 2018

16u31

Wout Poels (Team Sky) heeft de tijdrit in Parijs-Nice gewonnen. De 30-jarige Nederlander toonde zich in de 'Koers naar de Zon' de snelste over de achttien kilometer tussen La Fouillouse en Saint-Etienne. De Spanjaard Marc Soler (Movistar) werd op elf seconden tweede, de Fransman Julian Alaphilippe (Quick.Step-Floors) op zestien tellen derde. Luis León Sanchez (Astana) behoudt zijn gele leiderstrui. Tim Wellens (Lotto-Soudal) bleef 29 seconden boven de tijd van Poels en werd zo achtste.

Het laatste deel renners dat de tijdrit moest afwerken, deed dat in de regen. Maar toch waren het de favorieten voor de eindzege die de beste tijden neerzetten. Tim Wellens deed bijvoorbeeld maar twee seconden trager dan tijdritspecialist Ion Izagirre en Poels en Alaphilippe deden zelfs beter dan de Spanjaard. In de schaduw van Wellens legde Dylan Teuns (BMC) bestek op de vijftiende plek.

Morgen staat de vijfde etappe in deze rittenkoers op het programma. Het peloton werkt dan 163,5 kilometer af tussen Salon-de-Provence en Sisteron.

Wellens: "Tevreden met achtste plaats"

Tim Wellens verloor vandaag 29 seconden op Poels, dertien seconden op Julian Alaphilippe en een seconde op Luis León Sanchez, maar hij pakte ook tijd op mannen als Sergio Henao, Simon Yates en David De La Cruz. De kopman van Lotto-Soudal kon dus wel leven met zijn achtste plaats.

"Ik was goed gestart, maar viel wat stil op de steile klim in het eerste gedeelte van de tijdrit", deed Wellens het verhaal van zijn tijdrit. "In het tweede deel kon ik me herpakken en ik denk dat ik in de lange afdaling veel tijd heb teruggepakt. Mijn tijdrit was niet extreem goed, maar zeker ook niet slecht. Laat het ons houden op bovengemiddeld."

Wellens gelooft zeker nog in de eindzege. "In de laatste vier zware dagen zullen de kaarten ongetwijfeld nog stevig herschud worden. Het is jammer dat we Poels gisteren niet verder op afstand hebben kunnen zetten - hij reed op een bepaald moment toch op zo'n halve minuut. Poels doet een heel goede zaak vandaag, maar in de strijd om de eindzege is alles nog mogelijk."