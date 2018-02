Wout Poels triomfeert in koninginnenrit Ruta del Sol, Tim Wellens knap derde GVS

15 februari 2018

16u45 0 Wielrennen Wout Poels (Team Sky) heeft de koninginnenrit in de Ruta del Sol gewonnen. De 30-jarige Nederlander ontbond zijn duivels op de slotklim en triomfeerde zo naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Tim Wellens eindigde op een knappe derde stek.

De tweede etappe in Andalusië was niet bepaald lang, wel zeer pittig. In totaal stonden er vijf gecatalogiseerde beklimmingen op het menu, met de Alto de las Allanadas (5,4 km aan 9,6%) op vijf kilometer voor de meet als grootste beproeving. Negen vroege avonturiers deinsden er niet voor terug: zij kozen snel voor het ruime sop en harkten een voorsprong van ruim zeven minuten bij elkaar.

Op dertig kilometer van de finish werden de machtsverhouding in de kopgroep duidelijk. Pascal Eenkhoorn (Team LottoNL-Jumbo), Diego Rubio (Burgos-BH) en Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) trokken met z'n drieën in het offensief. Astana en Movistar zetten zich in de aanloop naar de allesbeslissende Allanadas op kop. De kloof slonk zienderogen, aan de voet van de slotklim hield het trio nog een dikke minuut over op het aanstormend peloton.

#64RdS. La escapada sigue manteniendo la distancia del pelotón. Ahora 7'20'' en el km 65 de carrera pic.twitter.com/1LtWXh4IEn Vuelta a Andalucía(@ VCANDALUCIA) link

Wellens doet gooi naar zege

Op de steile stroken van de klim ontbond Diego Rubio zijn duivels. Maar op kop blijven? Neen, dat kreeg de Spanjaard niet voor elkaar. Op twee kilometer van de meet werd de gelukzoeker bijgehaald door het Astana-koppel Fuglsang en Landa en onze landgenoot Tim Wellens. Wat later vonden ook de andere berggeiten opnieuw de aansluiting. Het was wachten op de eerste échte snedige demarrage.

En die kwam er: van onze Tim Wellens. De 26-jarige klimmer van Lotto Soudal fietste in een mum van tijd 15 seconden bij elkaar en leek even op weg naar een bijzonder knap huzarenstukje. Op de maximale pieken van 21 percent plaatste Wout Poels echter een snedige versnelling, waardoor hij niet alleen de kloof in één ruk dichtte, maar ook de andere favorieten opnieuw terugbracht.

Maar gesprint om de zege werd er niet, want met een nieuwe demarrage kieperde Poels zijn metgezellen op 500 meter van de finish definitief overboord. Een knappe zege voor de Nederlander, meteen zijn eerste van het nieuwe seizoen. Luis Leon Sanchez werd tweede, een sterke Tim Wellens mocht mee op het podium.

WOUT WINS! @WoutPoels attacks to win stage two of #64RdS and moves into the overall race lead #WhereIsWout pic.twitter.com/ulUtUc4VbZ Team Sky(@ TeamSky) link