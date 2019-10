Worst soleert naar zege in Kruibeke, wereldkampioene Cant geeft halfweg op Redactie

12 oktober 2019

15u14

Bron: Belga 0 Wielrennen Annemarie Worst (777) heeft de Polderscross in Kruibeke gewonnen. De 23-jarige Nederlandse zette nog voor het ingaan van de tweede ronde een solo op. Dat kabinetstukje werkte ze perfect af. Yara Kastelijn werd tweede voor Ceylin del Carmen Alvarado, waardoor het podium helemaal Nederlands was. Kim Van De Steene werd achtste, net voor Ellen Van Loy. Wereldkampioene Sanne Cant kende een offday en gaf halverwege op.

De Nederlandse Thalita de Jong kwam bij haar rentree - de oud-wereldkampioene was een tijdlang out door klierkoorts - bijna ten val toen Tessa Zwaenepoel tegen de vlakte ging. Ze was zo meteen op achtervolgen aangewezen. Sanne Cant nam de beste start. De wereldkampioene trok als eerste het veld in en nam de rest op sleeptouw. Cant sloeg in de openingsronde samen met de Nederlandse Annemarie Worst en de Britse Anna Kay een kloof op een zeer omvangrijke groep.

Worst liet Cant en Kay vrij snel in de steek en begon als eerste aan de tweede ronde. Cant volgde op 13 seconden. Een groep met Anna Kay, Yara Kastelijn, Kaitlin Keough, Eva Lechner, Ceylin del Carmen Alvarado en Ellen Van Loy moest al 25 seconden goedmaken. Annemarie Worst bleef doorgeven.

Achter de Europese kampioene sloegen Yara Kastelijn, Kaitlin Keough en Anna Kay de handen in elkaar. Cant volgde wat verderop met Alvarado, Lechner en Arzuffi in haar wiel. Net voor het ingaan van de vierde ronde hield Cant het echter helemaal voor bekeken, ze stapte uit de wedstrijd.

Worst maakte een slipper terwijl achter haar Lechner, Kastelijn, Arzuffi, Kay, Alvarado en Keough samentroepten op 30 seconden van de eenzame leidster. Niet voor lang evenwel. Arzuffi versnelde en trok alleen op jacht naar Worst, die er een stevige tred op na hield. Enkel de strijd voor de twee resterende podiumplaatsen bleek spannend. Daarvoor bikkelden Arzuffi, Alvarado en Kastelijn keihard. Laatstgenoemde muisde er met Alvarado vanonder. Kastelijn liet haar metgezelle in volle finale in de steek en verzekerde zich zo van de dichtste ereplaats.