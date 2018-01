Wordt Gilbert vierde renner die alle wielermonumenten wint? “Een droom om dat te realiseren” XC

21u08

Bron: VTM NIEUWS 1 Quick Step.Floors Wielrennen Drie renners slaagden er ooit in de vijf wielermonumenten tewinnen: Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck. Ook Philippe Gilbert is in staat om dat kunststukje te realiseren. Na zeges in de Ronde van Lombardije, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik jaagt ‘Phil’ nu op Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo. “Het zou een droom zijn mocht dat lukken.”

Het ‘klavertjevijf’ ronden is hoe dan ook iets unieks. “Ik wil het blijven proberen en dan zullen we wel zien of het mogelijk is. Ik haal er alvast mijn motivatie uit”, luidt het bij Gilbert. De man uit Aywaille is tevens niet vies van een stunt, getuige zijn heroïsche solo in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. “Gilbert heeft me uitgedaagd door te vragen wat zijn bonus wordt als hij Roubaix of Sanremo wint”, lacht teammanager Patrick Lefevere. “Of hij dan een straffere bonus krijgt dan de Ronde? Ja. Hij heeft nog maar één keer de Helleklassieker gereden. Als hij wint, dan is het kot te klein.”