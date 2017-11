Wordt dit het parcours waarop Greg Van Avermaet zijn olympische titel zal verdedigen? XC

Bron: Japan Times 0 rv Wielrennen Klimmen geblazen tijdens de wegrit van de Olympische Spelen in Tokio. Volgens het Engelstalig dagblad Japan Times zal Greg Van Avermaet in 2020 zijn titel verdedigen op bergachtig terrein. Het parcours is naar verluidt al goedgekeurd door de UCI. De definitieve beslissing valt in maart.

De start wordt volgens Japan Times gegeven in Chofu, een buitenwijk van Tokio. Vervolgens trekt het peloton naar het Yamanaka-meer en de voet van de Mount Fuji, de hoogste bergtop in Japan. Ten slotte zetten de renners koers naar het finalecircuit met de aankomststreep op de Fuji Speedway.

In totaal staan er zes lastige beklimmingen op het menu over een afstand van liefst 270 kilometer. Meteen ook de langste olympische wegrit ooit. Ter info: de aanloop is 216 kilometer lang, de overige 54 kilometer wordt op het finalecircuit afgehaspeld. De vrouwenkoers is dan weer - net zoals in Rio – 140 kilometer lang. Zij slaan het gedeelte rondom de voet van de Mount Fuji over, de start- en finishlocatie zouden wel hetzelfde zijn.

New #Tokyo2020 Olympic Road race proposal according to Japanese websites (thanks @itmofnw)



Absolutely a game changer, indeed a race for climbers



Route: https://t.co/AJAeiKkyfC pic.twitter.com/DD8YY1oAOD La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

