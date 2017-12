Woedende Tony Martin veegt vloer aan met Froome: “Andere sporters worden meteen geschorst na positieve test. Dit is een schande” XC

09u14 0 REUTERS Wielrennen Gisteren stond de wielerwereld in rep en roer na de afwijkende dopingtest van Chris Froome. Behalve een korte reactie van Vincenzo Nibali bleef het opvallend stil uit de hoek van collega-renners. Tot Tony Martin gisteravond laat geen blad voor de mond nam.

“Ik ben razend.” Zo begon Tony Martin zijn vlammende Facebookpost. “Er wordt een dubbele standaard gehanteerd in de zaak-Chris Froome. Andere sporters worden onmiddellijk geschorst na een positieve test, maar hij en zijn team krijgen de tijd van de UCI om alles uit te leggen. Ik ken geen soortgelijke zaak in het verleden waar dat zo werd aangepakt. Dit is een schande. Hij had niet eens mogen deelnemen aan het WK (waar Froome brons in het tijdrijden veroverde, red.)”, aldus ‘Der Panzerwagen’.

“Niet enkel het publiek, maar ook ik heb de indruk dat er afspraken gemaakt worden achter de schermen, én dat er manieren worden gezocht om alsnog onder deze zaak door te kunnen komen. Genieten hij en zijn team een bijzondere status?”

“Dit alles is een grote klap voor de moeilijke strijd tegen doping. Daar ben ik, samen met renners als Marcel Kittel, één van de voorvechters van. We hebben nood aan een consequente en transparante aanpak van de UCI. Wat hier gebeurt is daarentegen inconsequent, ondoorzichtig, onprofessioneel en oneerlijk”, klonk het bij Martin.