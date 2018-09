Zilver voor België: Zwitser Hirschi houdt Lambrecht van wereldtitel bij beloften XC

28 september 2018

16u45 22 WK Wielrennen Bjorg Lambrecht heeft bij de beloften net naast de wereldtitel gegrepen. Onze landgenoot moest vrede nemen met de zilveren medaille. Het goud was een prooi voor Marc Hirschi, die het verschil in de afdaling maakte.

In tegenstelling tot gisteren bij de junioren, kregen we vandaag bij de beloften wél een vroege vlucht. De Pool Szymon Tracz trok al snel in het offensief en werd later vergezeld door de Canadees Nickolas Zukowsky en de Sloveen Izidor Penko. Het leiderstrio kreeg een maximale bonus van drie minuten, terwijl de Ieren in dienst van Eddie Dunbar de boel controleerden.

🔴 Watch the Men U23 race and follow the live timing right here 👉 https://t.co/dwtQ4FpK3f #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/UC85s5DYQR UCI(@ UCI_cycling) link

Na de Gnadenwald, de eerste helling van de dag, bleef enkel Zukowsky voorin over. En dat terwijl de Belgen in de achtergrond het commando overnamen. De Canadees trapte stevig door, maar werd in de eerste plaatselijke ronde reeds bij de lurven gevat. Alles te herdoen op 87 kilometer van de streep.

Zo’n drie kwartier later reden zeven renners weg in de afdaling. Daarbij liefst vier Zwitsers, mét kopman Marc Hirschi. En ook kleppers Mark Padun en Neilson Powless waren mee. Maar in de slotronde zette Lambrecht orde op zaken. De Belg knalde de bres -ook met dank aan Steff Cras- dicht op de laatste beklimming naar Igls. Sterker nog: erop en erover.

Everyone's back together now with 16km to go 🏁 #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/0pjb83qfmJ UCI(@ UCI_cycling) link

Uiteindelijk hingen er nog slechts twee renners in het wiel van de indrukwekkende Lambrecht: de verrassende Jaakko Hänninen en Hirschi. Die laatste had nog wat overschot en knalde finaal in de afdaling weg van zijn twee metgezellen. Onze landgenoot en de Fin hadden geen antwoord meer in huis en zagen hoe de Zwitser (volgend jaar prof bij Sunweb) de wereldtitel greep. Lambrecht sprintte vervolgens maar nét naar de tweede plek, Hänninen was een knappe derde.

After a great move in the descent @MarcHirschi 🇨🇭takes the U23 World title! 🌈#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/d4aY9boHDY UCI(@ UCI_cycling) link

THAT move in the descent by @MarcHirschi 🇨🇭#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/ViqoxAxh9q UCI(@ UCI_cycling) link

Men U23 Top 10 Results 🌈 #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/NOGP2buOPO UCI(@ UCI_cycling) link