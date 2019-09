Yves Lampaert na valpartij in tijdrit: “Schade valt mee” AB/JDK

25 september 2019

16u45 0 WK Wielrennen Met de armen uit de beugel kwam Yves Lampaert (28) op meer dan negen minuten over de finish. De renner van Deceuninck-Quick.Step kwam ten val. “Aandringen had geen zin meer”, reageerde hij.

“Op ongeveer acht kilometer van de finish ging ik iets te snel in een bocht. Ik kwam te bruusk aan mijn voorrem en verloor de controle over mijn fiets. Na die val was het niet meer de moeite om aan te dringen”, zuchtte Lampaert.

Met schaafwonden aan het rechterbeen en een gehavend tijdritpak bolde hij over de streep. “Maar de schade valt al bij al mee. Mijn achterwerk is wat stijf en ik heb schaafwonden. De wegrit van zondag komt niet in het gedrang. Of ik ontgoocheld ben? Goh, geestig is dit niet, hé. Maar ik kan er niets meer aan veranderen.”

Lampaert gooide ook meteen met een compliment richting Remco Evenepoel, die als tweede eindigde. “Dit doen als 19-jarig gastje... Dat belooft voor de toekomst.”