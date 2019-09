WK-tijdrit vrouwen gaat door ondanks dat het nog steeds regent in Yorkshire

24 september 2019

De individuele tijdrit voor vrouwen op het WK wielrennen in Yorkshire gaat gewoon door. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI besloten. Eerder vandaag reden de beloften hun tijdrit in soms apocalyptische omstandigheden, waarbij de vele regen tot hachelijke momenten leidde. Op sommige plaatsen stond de weg volledig blank. Het zorgde voor tal van valpartijen en bijna-valpartijen. Hoewel het nog steeds regent in Yorkshire besloot de UCI na inspectie van het parcours de wedstrijd te laten doorgaan. De eerste vrouw start om 15.50 uur Nederlandse tijd. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten vertrekt als laatste om 17.08 uur.