Wint één van deze vijf favorieten het WK wielrennen?

29 september 2019



Alle ogen in de wielerwereld zijn vandaag gericht op Yorkshire. Daar vindt de WK-wegrit plaats en die belooft zéér spannend te worden. De Belgen azen op de regenboogtrui, maar dan moeten ze wel afrekenen met onder anderen topfavoriet Mathieu van der Poel, Peter Sagan of Alexey Lutsenko. Kan één van hen de wereldtitel pakken of wordt het toch één van de Belgische kopmannen, Philippe Gilbert of Greg Van Avermaet. In bovenstaande video stellen we het vijftal even voor. In onderstaande poll kunt u zelf uw favoriet aanduiden!

Poll Wie wint het WK wielrennen in Yorkshire? Alexey Lutsenko

Greg Van Avermaet

Philippe Gilbert

Peter Sagan

Mathieu van der Poel

Iemand anders Alexey Lutsenko 1%

Greg Van Avermaet 6%

Philippe Gilbert 14%

Peter Sagan 8%

Mathieu van der Poel 39%

Iemand anders 32%