Wint één van deze sneltreinen vandaag het WK tijdrijden? AL/TLB

25 september 2019

07u00 0

Belangrijke afspraak voor de Belgen vandaag in Yorkshire. Op het WK tijdrijden maken zowel Remco Evenepoel, Yves Lampaert als Victor Campenaerts immers kans op eremetaal én zelfs de titel. Maar er zijn kapers op de kust, zoals Vuelta-winnaar Primoz Roglic of regerend wereldkampioen Rohan Dennis. In bovenstaande video lijsten wij vijf topfavorieten op en vermelden we hun voornaamste prestaties in het tijdrijden. In onderstaande poll kunt u ook uw eigen favoriet aanduiden.

Poll Wie wint volgens u het WK tijdrijden? Remco Evenepoel

Stefan Küng

Primoz Roglic

Victor Campenaerts

Rohan Dennis

Yves Lampaert

Iemand anders Remco Evenepoel 52%

Stefan Küng 2%

Primoz Roglic 15%

Victor Campenaerts 10%

Rohan Dennis 13%

Yves Lampaert 3%

Iemand anders 5%