Winnaars krijgen een smak geld voor wereldtitel in het gloednieuwe ‘Mixed Team Relay’

KDZ

21 september 2019

13u30 0 WK wielrennen ‘Hey, hier valt ook nog wat mee te verdienen.’ Je ziet het Bakelants en de rest van de Belgische ‘Mixed Team Relay’ ploeg zo denken. De UCI heeft namelijk flink wat prijzengeld over voor deze nieuwe WK-discipline waarin vrouwen en mannen zich in een ploegentijdrit aflossen.

In totaal valt 167.000 euro te verdelen onder de eerste tien landen. Voor de wereldkampioen is morgen 58.500 euro weggelegd. Goed voor 9.750 euro per rijd(st)er, daarvoor steek je al een tandje bij. Opvallend, de UCI voorziet meer prijzengeld voor een wereldtitel in deze nieuwe discipline, dan voor de wereldtitel op de weg bij de mannen of de vrouwen. De nieuwe wereldkampioen in Yorkshire strijkt straks ‘maar’ 7.750 euro op. Al moeten daar natuurlijk wel nog de premies worden bijgeteld. De kans dat de Belgen in de prijzen vallen bij de Mixed Team Relay is trouwens reëel. Er rijden namelijk maar elf landen en een selectie van de UCI mee in deze gemengde ploegentijdrit.

1ste: 58.500 euro

2de: 33.500 euro

3de: 25.000 euro

4de: 13.500 euro

5de: 11.500 euro

6de: 8.500 euro

7de: 6.500 euro

8ste: 5.000 euro

9de: 3.500 euro

10de: 1.500 euro

Totaal: 167.000 euro