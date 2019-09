Wie doet Van der Poel wat? “Niet bezig met geschiedenis, ik wil gewoon winnen” Redactie

26 september 2019

11u57

Bron: AD 0 WK Wielrennen Als België zondag een gouden plak wil veroveren op de WK-wegrit, moet het hoogstwaarschijnlijk voorbij Mathieu van der Poel. De Nederlandse alleskunner is nog altijd maar 24, maar wel dé topfavoriet. “Ik ben niet bezig met geschiedenis schrijven, ik wil gewoon winnen”, zegt hij bij AD.

Om er u nog even aan te doen herinneren: Mathieu van der Poel heeft al een fenomenaal 2019 op de weg achter de rug. Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl én de Amstel Gold Race na een indrukwekkende laatste kilometer. Het pronkt nu al op z’n palmares. Daarnaast maakte hij ook indruk in de Arctic Race of Norway en in de Tour of Britain, waar hij na drie weergaloze ritzeges eindwinnaar werd. Dat ‘MVDP’ nu de topfavoriet is voor Yorkshire, hoeft niemand dus nog te verbazen.

De onbetwiste kopman van Oranje ziet heel wat concurrentie. “Alaphilippe, Lutsenko, noem maar op. Er zijn veel renners die dit parcours aankunnen. Maar ik denk niet dat de anderen zomaar met mij naar de meet willen rijden. Al kan ik moeilijk de hele dag niets doen. Er is niet echt een scherprechter, maar na 250 kilometer voelt een bergje al lastig genoeg aan om het verschil te maken.”

Wilhelmus

Bij winst zou het Wilhelmus weerklinken. “Maar ik voel mij niks. Ik heb wat Frans (via zijn moeder Corinne) wat Nederlands (via zijn vader Adrie) en wat Belgisch (Mathieu werd geboren in de Kempen). Ik heb niet zozeer iets met nationaliteiten.”

Na zijn wereldtitels in het veld zou een zege uniek zijn. Nooit eerder werd een man wereldkampioen in de cross en op de weg. En dan focust Van der Poel zich ook nog op het mountainbike. “In het veldrijden heb ik eigenlijk geen doelen meer. En ik heb ook de kwaliteiten om andere mooie dingen te doen. Daarom zoek ik andere doelen. Het speelt in mijn hoofd om ooit eens in alle drie de disciplines wereldkampioen geweest te zijn. Mooi, maar makkelijk zal het sowieso niet worden. Maar op het WK ben ik niet bezig met het schrijven van geschiedenis, ik wil gewoon winnen.”