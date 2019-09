Wereldtop en hondenweer: het regent vandaag kansen op Belgische medaille Marc Ghyselinck en Joeri De Knop in Yorkshire

25 september 2019

07u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK Wielrennen Het regent vandaag kansen op een medaille voor de Belgen. Dat mag u letterlijk nemen, als het opnieuw zo’n hondenweer wordt als gisteren zijn de Belgen namelijk op hun best. Maar ook figuurlijk stonden de medaillekansen van de Belgische tijdrijders er nooit beter voor dan vandaag. Aan Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Yves Lampaert om te tonen waarom.

Kleine reminder voor Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Yves Lampaert: zelfs een tijdritfiets heeft een stuur. Dat is goed om weten, want dan hoeft er niet door enorme plassen water te worden gereden, mochten die vandaag per ongeluk op het 54 kilometer lange parcours van de WK tijdrit liggen.

Niet zoals de Europese kampioen bij de beloften Johan Price-Pejtrersen gisteren deed. Die dacht dat de weg rechtdoor de snelste was, zelfs als daar water lag. Zijn valpartij leverde geweldige beelden op, maar helaas geen titel. Price-Pejtersen had er ook rond kunnen sturen.

Niet doen dus, Remco, Victor en Yves, als jullie niet van plan zijn een gouden kans op goud, zilver of brons eigenhandig de nek om te wringen.

Het leek gisteren de apocalyps wel bij het WK tijdrijden voor beloften. Er klonk verontwaardiging alom, dat ontbrak er ook niet aan. Maar hey, we zijn in Yorkshire, Groot-Brittannië, waar het wel eens placht te regenen. En het was ook niet de eerste keer in de lange geschiedenis van het wielrennen, dat er gekoerst werd in de regen. In Qatar was het te warm, in Yorkshire te nat. En zo is het blijkbaar altijd iets.

Vandaag wordt het beter. “Bewolkt”, meldt MetOffice. Dat is het Britse KMI. Gisteren was code geel. Er werd gewaarschuwd voor zware regenval. Gisteren was, volgens de voorspellingen, de slechtste dag van de week. Voor zondag wordt er slechts lichte regenval verwacht.

Vandaag maakt bondscoach Rik Verbrugghe maakt zich weinig zorgen. “Als het extreem wordt, leggen we wel aangepaste banden of laten we wat lucht uit de banden. Maar ik denk niet dat het nodig zal zijn.”

Zoals gezegd, zelden zagen de medaillekansen voor de Belgische tijdrijders op een WK er beter uit dan vandaag. Omdat het, vooruit dan maar, Belgenweer is. Maar vooral omdat de Belgen in geen tijd wereldtop in het tijdrijden zijn geworden. Met dank aan Remco Evenepoel, de uittredende wereldkampioen bij de juniores die inmiddels ook de nieuwe Europese kampioen bij de profs is en vandaag op de wereldtitel bij de profs mikt.

Met dank ook aan Victor Campenaerts, houder van het wereld-uurrecord, die in de aanloop naar dit WK weer zijn eigen maniakale zelf heeft teruggevonden. Met dank ook aan Yves Lampaert die altijd vriend en vijand verbaast in het tijdrijden, en vaak ook zichzelf.

Titelverdedigen Rohan Dennis doet weer mee. Hij heeft, net als Campenaerts, de voorbije twee maanden geen koers gereden. Tom Dumoulin en Chris Froome zijn geblesseerd. Primoz Roglic is misschien wat moe van de Vuelta. Of misschien is hij nog altijd in topvorm. En dan ziet het er slecht uit voor de Belgen. Geraint Thomas zegde op het laatste moment af. Het regent kansen voor de Belgen.