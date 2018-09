Wellens voor het eerst kopman op WK: "Als ik win , zal 2019 niet zo goed zijn. Nu al sorry" Wellens voor het eerst kopman op WK Bart Audoore

27 september 2018

07u10 1 WK Wielrennen Met zeven overwinningen is hij dit seizoen nationaal zegekoning. Logisch dus dat Tim Wellens (27) zondag kopman is bij België. Het wordt de eerste keer op een WK. "Onverwacht wereldkampioen worden zoals Rui Costa: ik zie mezelf wel zoiets doen."

Tim, kopman van de ploeg: ben je vereerd?

"Het klinkt mooi natuurlijk, maar het is maar een woord. In een klim-WK zijn het de benen die spreken. Ik ben ook niet de enige kopman. Net hetzelfde met die zeven overwinningen: dat is leuk, maar je bent maar zo goed als je laatste koers."

Je was 21ste in Montreal. Wat wil dat zeggen?

(glimlacht) "Ik vond het wel jammer dat ik zonder resultaat terugkwam, want ik had wel goeie benen. Wat ik wil zeggen, is dat het niet uitmaakt of ik dit jaar vijftien of nul keer heb gewonnen. Ik moet goed zijn op de dag van het WK, dat telt."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN