Wellens: “Niet de superbenen waar ik op gehoopt had” MCA/XC

29 september 2019

18u17 4

“Het was een lange dag, redelijk koud”, deed Tim Wellens zijn verhaal. “In theorie ging dit weer in mijn kaart spelen, maar dat heb ik niet kunnen tonen. We hebben achter de feiten aangelopen. Ik had graag mee geweest in die ontsnapping op enkele ronden van het einde, maar ik had niet de superbenen waar ik op gehoopt had. ‘Phil’ had veel kans op de zege gemaakt, jammer dat hij ten val kwam.”