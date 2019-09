Exclusief voor abonnees Wat. Een. Droomdebuut! Een terugblik naar het wonderjaar van Remco Evenepoel in twaalf thema’s Joeri De Knop

24 september 2019

06u00 2 WK Wielrennen Het begon met een dubbele juniorenwereldtitel in Innsbruck. En ja, waar eindigt dat wonderjaar straks voor Remco Evenepoel in Yorkshire? Een droomdebuut, werd het bij de grote jongens. Terugblik in twaalf thema’s.

1. Geboorte van ‘Team Evenepoel’

Dat hij heeft moeten kuisen in de entourage van Evenepoel, zegt Patrick Lefevere. “Met de grove borstel.” Los van mama Agna en papa Patrick, die samen met Lefevere de belangen van zijn zoon behartigt, zag een nieuw ‘Team Evenepoel’ het levenslicht. Mét coach Koen Pelgrim, vaste ploegleider Klaas Lodewyck en in de nabije ­toekomst ook Stephanie Clerckx als persoonlijke persattachee. “En met alle renners en personeelsleden. ‘The Wolfpack’, kortom. Het geheel maakt dat hij zich goed voelt”, stipt pa Patrick aan. Evenepoel ­wisselt al eens van ­kamergenoten. Serry, ­Declercq… “Maar ‘tweede papa’ Keisse is de ­belangrijkste.”

2. Zuinig met wedstrijddagen

Om en bij de 55 competitiedagen, werden in zijn debuutseizoen vooropgesteld. 58, zullen het er worden na de twee WK’s — criteriums in Aalst, Putte, Wetteren en Oostrozebeke niet mee­gerekend. Planning perfect uitgevoerd, dus. Met, tussen de wedstrijdblokken door, telkens 15 tot 25 dagen rust. Trainingskampen in Calpe en de Ardennen ook. En, voor het eerst in zijn leven, hoogtestages op Tenerife/Teide (december) en in Livigno (juli), die onmiskenbaar hun vruchten afwierpen.

3. Zekerheid tot en met 2023

Evenepoel hád een contract tot eind 2020. Met een optie voor twee extra jaar. Een optie die na zijn uitstekende prestaties al heel snel werd ­gelicht. De verbintenis werd opengebroken en verlengd. Niet tot eind 2022, maar meteen tot eind 2023. “Met een ‘handshake’”, meldde ­Lefevere begin augustus al. Later ook officieel. “Dit team is als een tweede familie voor mij”, ­bezegelde Evenepoel de deal.

4. Winnaar in hem blijft leven

Met 36 zeges (op 47 competitiedagen, afwerkingspercentage: 76,6%) nam Evenepoel op het WK 2018 in Innsbruck afscheid van de junioren. ‘Dat het een pak minder zal zijn bij de profs’, trapten zuurpruimen een open deur in. Tja, logisch. Maar hey, de winnaar in Evenepoel sterft niet af. In tegendeel. De Hammer Sprints in Stavanger en Sittard-Geleen konden nog collectieve succesjes worden genoemd. De Hammer Climb in Nederlands Limburg was volledig ‘eigen werk’. Zijn echte doorbraak kwam er met etappe- en eindwinst in de Baloise Belgium Tour. Na een nieuwe ritzege in de Adriatica Ionica Race werd hij in de Clásica San Sebastián met 19 jaar en 190 dagen de jongste winnaar ooit van een WorldTourkoers. En won hij ook het EK tijdrijden. Maakt zes stuks. We onthouden een rake oneliner uit San Juan: “It’s never too early to win. It can only be too late.” Vintage Evenepoel.

5. Nú al (wereld?)top in tijdrijden

Brons op het BK in Middelkerke, na Van Aert en Lampaert. Goud op het EK in Alkmaar, achttien seconden sneller dan ploegmaat Asgreen, ­twintig dan de Italiaan Affini. En ruim vóór ­gevestigde waarden als Küng, Dowsett, Ganna, Lampaert en Van Emden. De teneur van bij de ­junioren, waar Evenepoel al snellere tijden klokte dan de U23, zet zich door. Nú al is hij bij de elite Belgische en Europese top in de discipline. ­Morgen ook mondiaal? Benieuwd waar hij strandt tussen grootheden als Dennis, Roglic, Campenaerts, Oliveira en Castroviejo. Voor­zichtige gok: top vijf.

6. Groeien in WorldTour-rondewerk

De Ronde van Romandië was een kantelpunt. Evenepoel beleefde niet bepaald zijn beste ­momenten in de Jura, ook al sloot hij nog af met een degelijke tijdrit. ‘Ma, pa, ik moet naar het buitenland. Om in de bergen te kunnen trainen’, meldde hij vrolijk bij zijn thuiskomst. Start van de ­Monaco-saga, die finaal uitdoofde. “Niet mijn ding. Té groots, te mondain. En ik moet eerst wat geld verdienen om me dát te kunnen veroorloven.” De toon was gezet: er is werk aan de winkel om zijn grote droom — schitteren in de drie ­‘Grote Ronden’ — ooit te kunnen realiseren. Maar er ligt alvast een stevige basis: negende en beste jongere in San Juan, vierde in Turkije (WorldTour, maar bescheiden niveau), achtste in de Adriatica Ionica Race.

7. Vlaamse koersen? Neen, bedankt

Patrick Lefevere wilde het. Ook al was het dik ­tegen Evenepoels zin. Bredene-Koksijde Classic en Nokere Koerse waren nu niet bepaald de koersen waarin voor hem iets te rapen viel. “Maar als hij wilt uitgroeien tot een groterondetopper, moet hij ook dát soort werk onder de knie krijgen”, bleef de grote baas bij zijn standpunt. Evenepoel gehoorzaamde. Werkte hard voor de ploeg. Maakte zich nuttig. “Maar voor de rest: zo weinig mogelijk kasseien, alsjeblieft. Niks voor mij. Ik háát ze”, lachte hij bij de anekdote dat hij op training op het Ronde van Vlaanderen-parcours rechtsomkeer had gemaakt.

8. Man van de lange adem

Het eeuwige woelwater in Evenepoel test zichzelf en de tegenstand graag, valt naar hartenlust aan en probeert zo zijn grenzen te verleggen. Liefst in lang uitgesponnen offensieven. Uiteraard kleeft het ‘nummertje’ (aanvankelijk met Skujins) van ruim 20 kilometer in San Sebastián het hardst op het netvlies. Maar nóg spectaculairder waren de nóg langere avonturen die (net) niet tot succes leidden. Met Hirschi in de voorlaatste etappe van de Ronde van Noorwegen. Ruim 140 kilometer met Wallays, Dewulf en De Bondt op pad op het BK in Gent. En 97 kilometer eenzaam en alleen in de tweede rit van de Ronde van Duitsland. Vooral blíjven doen, Remco!

9. Valpartijen maken hem taai

Vallen? Hoort bij de stiel. Uitgerekend in het weg-WK junioren in Innsbruck zagen we hoe koel Evenepoel daar mee omgaat. Meteen overeind krabbelen, het stof van zijn broek slaan, snel dat zadel in, keihard trappen en… gewoon wereldkampioen worden. Ook in zijn eerste profjaar ging hij een paar keer flink neer: in de UAE Tour (opgave), de openingsrit van de Ronde van Noorwegen, de slotetappe van de Baloise Belgium Tour en het dernycriterium in Wetteren. Nooit met nefaste gevolgen. Taaie jongen.

10. Niet langer onder de radar

Monaco? Andorra? Of dan tóch nog maar even ‘Casa Mama’ in Schepdaal. Patrick Lefevere die hem vier kilo te zwaar vindt. De liefdesbreuk met ‘Oumi’. Frietje of ijsje als guilty pleasure. Evenepoel verwierf in no time het BV-schap, wat impliceert dat er voortaan nog maar weinig onder de radar blijft. Zijn Twitter- (28.700 volgers) en Instagram-status (189.000) scheren in vergelijking met de Sagans, Gilberts, Van Aerts en Van der Poels dezer wereld nog niet de hoogste toppen. Maar elk stuk, elk interview, elk fait divers met zijn naam in de titel wordt in de krant én online (HLN.be) door onze lezers verslonden. Absolute uitschieter was het liefdesbreuk/­Monaco-verhaal met 640.000 kliks. Welkom in het sterrendom.

11. (Ex-)kampioenen vol lof

Boonen, Gilbert, Sagan, Wiggins, Freire, ­Contador, Van der Poel, De Vlaeminck en vele anderen: allemaal spraken ze dit seizoen lovend over ‘Het Fenomeen’. Onze eigenzinnige top drie willen we u niet onthouden.

Cyrille Guimard: “Evenepoel is een levende god. Niet de nieuwe Merckx, maar Merckx + Hinault met een vleugje Bernal en Mbappé. Jammer voor wie dacht olympisch kampioen te worden in Tokio of de Tour te winnen na 2020.”

Peter Sagan: “Het belangrijkste is dat hij zichzelf blijft amuseren in de koers. Want als wielrennen en alles wat er bij komt kijken voor hem louter een job wordt en een manier om geld te verdienen, zal hij afzien like hell.”

En uiteraard Eddy Merckx him­self: “Vooral wat hij deed in San Sebastián, is voor een jongen van 19 jaar uitzonderlijk. Evenepoel heeft alle kwaliteiten om het te maken. Of Remco mijn opvolger is? Misschien wordt hij zelfs beter dan ik.”

12. Groterondeplannen krijgen vorm

Eén les leerde Patrick Lefevere over Remco ­Evenepoel: “In zijn hoofd wil hij soms sneller gaan dan wij het voor ogen hebben.” Wervelwinden houd je moeilijk tegen. Lefevere is dat ook niet van plan. De Tour is toekomstmuziek, maar Giro of Vuelta lijkt in 2020 tot de mogelijkheden te behoren. Evenepoel wacht de rittenschema’s af en stemt zijn beslissing af op het aantal tijdritkilometers. Met Bernal (22), ­Sivakov (22) en Pogacar (21) als inspirators.