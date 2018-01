Vlaanderen kandidaat voor WK wielrennen in 2021 LPB

10u47 98 Photo News Een beeld van het podium van het voorbije WK in Bergen, met van links naar rechts Alexander Kristoff, wereldkampioen Peter Sagan en Michael Matthews. WK Wielrennen Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering voorgesteld om Vlaanderen officieel kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK wielrennen in 2021. Vanuit het beleidsdomein Sport stelt de minister alvast 3,5 miljoen euro ter beschikking om de kandidatuur samen met de wielerfederaties voor te bereiden.

Voor Muyters is het tijd dat het WK opnieuw naar Vlaanderen komt: "Vlaanderen is koers, maar het is al van 2002 in Zolder geleden dat we het WK hier hebben georganiseerd. Nu doet zich de mogelijkheid voor om het naar Vlaanderen te halen in het jubileumjaar 2021, 100 jaar na het allereerste WK."