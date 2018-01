Vlaanderen kandidaat voor WK wielrennen in 2021: "We maken veel kans", Museeuw pleit voor parcours als dat van Ronde LPB

Een beeld van het podium van het voorbije WK in Bergen, met van links naar rechts Alexander Kristoff, wereldkampioen Peter Sagan en Michael Matthews. WK Wielrennen Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering voorgesteld om Vlaanderen officieel kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK wielrennen in 2021. Vanuit het beleidsdomein Sport stelt de minister alvast 3,5 miljoen euro ter beschikking om de kandidatuur samen met de wielerfederaties voor te bereiden.

Voor Muyters is het tijd dat het WK opnieuw naar Vlaanderen komt: "Vlaanderen is koers, maar het is al van 2002 in Zolder geleden dat we het WK hier hebben georganiseerd. Nu doet zich de mogelijkheid voor om het naar Vlaanderen te halen in het jubileumjaar 2021, 100 jaar na het allereerste WK."

Als Vlaanderen het WK wielrennen van 2021 krijgt toegewezen, hoopt Johan Museeuw dat de titelstrijd in de Vlaamse Ardennen plaatsvindt. 'De Leeuw' pleit voor een WK op een parcours als dat van de Ronde van Vlaanderen. "Het is mooi te vernemen dat het WK wielrennen mogelijk in 2021 in Vlaanderen zal georganiseerd worden. Nu is het afwachten of men erin slaagt", zegt Museeuw, die in 1996 zelf wereldkampioen werd. "Ik mocht in Lugano het zegegebaar maken. Ik ben nog één van de weinige levende Belgische wereldkampioenen en dan weet je dat je wellicht bij het geheel zal betrokken worden. Maar dat vind ik zeker niet erg."

Ronse

Vraag is waar het WK over drie jaar kan georganiseerd worden. De laatste keer in ons land was dat in Zolder in 2002, toen Mario Cipollini won.

"Ik heb Ronse meegemaakt. Dat was mijn eerste wereldkampioenschap op Belgische bodem", haalt Museeuw herinneringen op aan het WK van 1988, toen Maurizio Fondriest won nadat Claude Criquielion in een incidentrijke spurt ten val kwam. "Ik vond het wel iets hebben. Daarna kwam Zolder. Dat was vlak en daar opteer ik niet voor. Ik wil meer een parcours als dat van de Ronde van Vlaanderen. Het Vlaanderen dat wij écht kennen en dit ook om de streek voluit te promoten. Onze eigen renners dromen nog altijd over de Ronde van Vlaanderen. Wij hebben hier in de streek te veel mooie dingen om die links te laten liggen. Oudenaarde zou voor mij de ideale uitvalsbasis zijn. Zeker als je het parcours wil laten lopen over hellende wegen. Als het WK in Vlaanderen georganiseerd wordt, komt de koers opnieuw thuis. Wij hebben de koers nu eenmaal in onze genen. Wij mogen chauvinistisch zijn als het over onze regio en wielrennen gaat."

Photo News Bondsvoorzitter Tom Van Damme.

Tom Van Damme: "Maken veel kans om WK naar Vlaanderen te halen"

Bondsvoorzitter Tom Van Damme is zeer gelukkig met de beslissing van de Vlaamse regering om een gooi te doen naar de organisatie van het WK wielrennen in 2021.

"Ik blijf heel voorzichtig want het WK moet nog toegekend worden door de UCI, maar ik denk dat wij als gerenommeerde wielernatie zeker veel kans maken om het WK in 2021 naar Vlaanderen te halen", meent Van Damme. "Voor zover ik weet zijn er tot op heden geen andere kandidaturen ingediend om in 2021 het WK te organiseren. Maar dat kan natuurlijk altijd veranderen. Ik vind het wel fantastisch dat Vlaanderen dit wil doen. Mooi ook dat hier een groot project kan opgezet worden. Onze wielerstreek kan door het WK in de wereld nog extra bekendheid verwerven".

Vraag is meteen welk parcours het beste past bij een wereldkampioenschap in Vlaanderen. "Ik wil daar geen uitspraak over doen. Dat is een zaak voor EventFlanders, de organisatie die het concept zal uitwerken", vervolgt Tom Van Damme. "Vlaanderen heeft zoveel mooie plaatsen waar een waardig WK kan gehouden worden. Er is de streek van het Heuvelland, Hageland, de Vlaamse Ardennen en noem maar op. Vlaanderen kan zich sowieso als regio profileren. Hier worden vele wielerklassiekers georganiseerd."

"Ook voor onze renners is dit een fantastisch gegeven. Ik denk dan aan Edward Theuns, Tiesj Benoot en noem maar op bij de mannen, maar zeker ook voor Jolien D'hoore, Lotte Kopecky en Shari Bossuyt. Nu maar hopen dat we de zaak binnenhalen, maar eerlijk gezegd zie ik het wel zitten. Ik geloof in een goede afloop."

BELGA Johan Museeuw hoopt op een wereldtitelstrijd in de Vlaamse Ardennen.

De Vlaeminck: "Zware kasseizones vermijden"

Dat Vlaanderen in 2021 het WK wielrennen wil organiseren, klinkt Roger De Vlaeminck als muziek in de oren. De Vlaeminck won in zijn indrukwekkende carrière talloze wedstrijden, maar wereldkampioen op de weg werd hij nooit. In 1975 kwam hij er het dichtst bij, maar moest hij in het Naamse Yvoir de Nederlander Hennie Kuiper voor laten gaan.

"Het is jammer dat Yvoir niet in Vlaanderen ligt, anders zou zich daar het ideale traject situeren voor het wereldkampioenschap. Ik werd er tweede en het parcours was selectief genoeg", stelt De Vlaeminck. "Als ik zelf een omloop ineen zou mogen knutselen, dan stak ik er zeker de Edelare en de Volkegemberg in. Twee fikse kuitenbijters. De streek van Oudenaarde heeft nog wel enkele andere mooie zaken in petto. Hier in mijn streek, het Meetjesland, is het veel te vlak. Het WK moet gereden worden op een selectief parcours. Maar het moet ook veilig blijven. Daarom ook zou ik zware kasseizones trachten te vermijden. Hellingen moeten er zeker in. Het kan de charme van Vlaanderen alleen maar ten goede komen. Beklimmingen als de Kemmelberg zou ik dan weer niet aanspreken. Net iets te gevaarlijk denk ik. Wel moet het pittig zijn. Het betreft immers een wereldkampioenschap. Er moet strijd geleverd worden. Met een hele bende starten en dan naar de eindmeet rijden om te spurten voor de regenboogtrui, het zou niet mooi zijn."

Photo News Roger De Vlaeminck.

