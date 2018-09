VIDEO. Wij waren erbij op Belgische parcoursverkenning. Teuns: "Die Gramartboden? In de Vuelta waren er nóg steilere klimmetjes" JDK/DMM

27 september 2018

14u31 0 WK Wielrennen Drie dagen voor het moment van de waarheid is de Belgische selectie vandaag voor het eerst in groep het WK-parcours gaan verkennen. Op het menu een tocht van 145 kilometer mét de steile slotklim Gramartboden. Wij keken vanop de eerste rij toe en legden de vier Belgische speerpunten op de rooster.

Rond 9u30 vanochtend vertrokken ze in zonnige omstandigheden. Greg Van Avermaet, Dylan Teuns, Tim Wellens, Tiesj Benoot, Laurens De Plus, Xandro Meurisse, Ben Hermans en Serge Pauwels. De Belgische selectie zette vanuit hun hotel in Ebbs in Tirol koers naar het WK-parcours. Daar wachtte een pittige verkenning met de hellingen Igls (2x) en de Gramartboden. Vooral die laatste wordt alom gevreesd met pieken tot 28 procent.

Een dubbele Muur van Hoei dus. Hoog tijd dus om polshoogte te nemen in het Belgische kamp. Wat zijn de indrukken van het parcours? Wie zijn de favorieten en wie start met een lichter verzet om de Gramartboden te temmen?

Teuns: "In de Vuelta kregen we nog steilere klimmetjes op het menu"

Dylan Teuns beet de spits af voor onze camera. "Het zal sowieso een lastige afvallingskoers worden. De benen zullen spreken op de steile helling. Daar is het alles of niets. Alaphilippe is mijn topfavoriet. Persoonlijk doe ik geen veranderingen aan mijn verzet. Ik blijf daarbij, in de Vuelta reed ik er ook mee en dat lukte."

Niet op beeld, maar des te opvallender: volgens Teuns waren er in de Vuelta nog veel lastiger hellingen. "Op zich valt de Gramartboden wel nog mee in vergelijking met sommige klimmetjes uit de Ronde van Spanje. Het is dus een voordeel als je daar hebt gereden. Op die manier heb je die korte, pittige inspanning al eens de benen gehad."

Van Avermaet: "Een resultaat rijden wordt niet simpel op dit parcours"

"Het zal een heel lastige koers worden. Zelfs de aanloop naar het plaatselijke parcours is niet simpel. Het wordt moeilijk voor mij om een resultaat te rijden. We moeten zien hoever we komen. Het verzet is een persoonlijke keuze. Mijn topfavoriet is ook Alaphilippe. Bij de Belgen schuif ik Teuns naar voor."

Benoot: "Die Gramartboden is toch iets speciaals"

"Het is lastig. Het was zoals ik verwacht had na de commentaren die ik de afgelopen tijd heb gehoord. Die Gramartboden is iets speciaals. Een soort geitenpad, het is bijzonder op het WK. Ook ik verander niets aan mijn versnellingen. De te kloppen man is sowieso Alaphilippe."

Wellens: "Alaphilippe en Valverde steken er bovenuit"

"We zijn hier met een sterke ploeg. Het klopt dat we minder kans hebben dan andere landen, maar we zijn goed in de breedte. Dat merkte ik vandaag op training. Het was een stevig tempo. Ik rijd zondag met 39x30. Dat is niet superklein, maar ik hoop dat het klein genoeg is om mee te zijn met de beteren op de slotklim. Voor mij steken er twee bovenuit: Alaphilippe en Valverde.

Wellens: