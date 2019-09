Verkleumde Lampaert: “Kunnen niet 100% tevreden zijn over onze koers” MCA/XC

29 september 2019

“Het was ‘bereweer’, ik ben volledig leeg”, vertelde een verkleumde Yves Lampaert na afloop. “Na mijn val van woensdag in de tijdrit was het afwachten of ik vandaag goed zou zijn, maar ik voelde me niet te beroerd om te werken. Mijn niveau was behoorlijk. Ik verschoot te veel poeder in de eerste plaatselijke ronden. Hoe ik terugblik op het WK in Yorkshire? Door die valpartij kon ik geen resultaat in de tijdrit neerzetten, vandaag kunnen we niet 100% tevreden zijn over onze koers.”