Verbrugghe selecteert onder anderen Remco Evenepoel voor WK: “Een goeie renner moét je meenemen” KDW/TLB

09 september 2019

16u30

Bron: VTM Nieuws 0 WK wielrennen Bondscoach Rik Verbrugghe maakte deze namiddag al vijf namen bekend die hij meeneemt naar het WK wielrennen van eind deze maand in Yorkshire. Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Dylan Teuns, Oliver Naesen en Remco Evenepoel verschijnen al zeker aan de start van de wegrit. De namen van de drie andere geselecteerden deelt de bondscoach later mee.

In zijn eerste jaar als prof mag Remco Evenepoel dus al meteen mee naar het WK bij de grote jongens. “Na de de Clásica San Sebastián heeft hij wel getoond dat hij klaar is voor dat type werk”, aldus Verburgghe. “Remco was ook een van de eersten die me nadrukkelijk gevraagd heeft of hij kans maakte om geselecteerd te worden voor de wegrit. Ik heb hem toen geantwoord dat we dat eerst moesten bekijken met zijn trainer en met de ploeg. En als dat allemaal samen goed zat, dan zag ik dat wel zitten. Remco is een puur raspaardje, hij kent zijn limieten op dit moment nog niet. Waarom zou je dan zo’n renner thuis moeten laten, als hij zelf graag wilt rijden en zijn ploeg en zijn omgeving achter die beslissing staan. Een goeie renner moet je meenemen, vind ik.”

Verbrugghe kiest in zijn selectie maar voor een zogenaamde helper, die nog aangeduid moet worden. “Die man zal heel veel werk moeten opknappen, want de andere zeven renners zijn kopmannen - als ik dat zo mag noemen. Daarom wacht ik de koersen in Canada en het laatste deel van de Vuelta af. Want het moet iemand worden die echt wel klaar is.”

Blijven er dan nog twee plaatsen over voor andere kopmannen. Volgens Verbrugghe heeft hij nog flink wat opties in zijn achterhoofd. “Ik zal sowieso renners moeten teleurstellen. Het is zeer moeilijk om zo’n knoop door te hakken. Het is één van de enige jaren dat we zoveel opties hebben. De laatste keuzes, zullen de moeilijkste zijn.”