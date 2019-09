Verbrugghe niet echt verrast met zilver Evenepoel: “We wisten dat een medaille mogelijk was” DMM

25 september 2019

20u13

Bron: Belga 0 WK Wielrennen Bondscoach Rik Verbrugghe reageerde niet heel verrast op de zilveren medaille van Remco Evenepoel. “We wisten dat een medaille mogelijk was”, opende hij. “Maar dat hij het ook nog realiseert, is toch wel straf.”

“Remco gaf vooraf niet openlijk aan dat hij hoopte op een medaille. Hij zei op de top vijf te mikken. Maar we kennen hem natuurlijk wel en wisten dat hij meer wou dan die top vijf, al was dat op zijn leeftijd ook al heel mooi geweest. En nu is het een zilveren medaille, vicewereldkampioen. Dat is echt wel bijzonder sterk. Tegen Rohan Dennis viel weinig te beginnen, die was na zijn moeilijke periode en zijn vertrek uit de Tour en de hele heisa errond bijzonder geprikkeld. Iedereen weet dat als Rohan voor iets gaat, dat hij bijzonder goed kan focussen en pieken. Zilver was het hoogst haalbare hier vandaag voor Remco en hij heeft nog maar eens bewezen tot wat hij in staat is en dat we in de toekomst op nog meer mogen hopen.”

“Vooraf was het een beetje afwachten, wat die 54 kilometer zou geven, maar Remco heeft goed ingedeeld, ging niet te snel van start en mikte vooral op het tweede deel, waarin hij met die klimmetjes meer in het voordeel was. Uiteindelijk zie je dat hij ook een sterk eerste deel uit de benen schudt, hij was echt wel in orde. Even vreesden we trouwens voor een lekke band. Hij zat op dat tweede klimmetje wat te kijken naar zijn banden, dacht dat hij lek reed, de mecanicien zat al klaar, maar gelukkig bleek het geen leegloper en kon hij verder. “

“Remco heeft een ontzettend straf seizoen achter de rug en wordt hier tweede op een WK. We kunnen hier verder op bouwen voor de toekomst.”