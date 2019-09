Verbrugghe: “De les die we trekken? Een WK wordt niet gereden zoals een klassieker” Redactie

30 september 2019

14u49

Bron: VTM Nieuws 0

De Belgische WK-gangers en bondscoach Rik Verbrugghe zijn terug in eigen land. Verbrugghe liet op de luchthaven nog even zijn licht schijnen over het voor de Belgen tegenvallende WK. Bekijk het gesprek in bovenstaande video.