Vandaag WK tijdrijden voor junioren in Harrogate Redactie

23 september 2019

08u18 2

Nationaal kampioene cyclocross, individuele achtervolging op de piste en tijdrijden op de weg. En vijfde in de EK-wegrit in Alkmaar. Dan ben je van alle markten thuis. Zonder haar nú al op te hemelen: België speelt vandaag met eerstejaars Julie De Wilde op het WK tijdrijden voor meisjes-junioren een talent(je) uit. De 16-jarige Oost-Vlaamse, ex-tennisster en voetbalster bij KVV Laarne-Kalken, is bovendien in topvorm. In de aanloop naar de regenboogstrijd won ze een etappe in de Watersley Ladies Challenge en werd ze vierde in het eindklassement. “Op het EK tijdrijden (14de, red.) gaf ik nog 1:52 toe op topfavoriete Van Anrooij, vorige week slechts 0:26", vergelijkt De Wilde, die in Annemiek van Vleuten haar grote voorbeeld ziet. “Ik hoop op de top twintig, droom stiekem van de top tien. Maar eigenlijk verwacht ik meer van de wegrit.”

Bij de jongens komen tweedejaars Branko Huys en eerstejaars Lars van Ryckeghem in actie. Van Ryckeghem won dit seizoen alles wat ons land in zijn categorie aan belangrijk chronowerk te bieden heeft (PK, BK en de twee testtijdritten), maar stelde Europees teleur (23ste). “Ook hier start ik niet met hoge verwachtingen. Ik wil vooral genieten en ervaring opdoen. Dit is een leerschool voor 2020.” (JDK)

Het WK tijdrijden voor meisjes-junioren (13,7 km) start om 11.10u Belgische tijd, de start van het WK tijdrijden voor de jongens-junioren (27,6 km) volgt om 14.10u Belgische tijd.