Van Vleuten: "Kan nog steeds niet geloven dat het gelukt is"

28 september 2019

18u56 0

Annemiek van Vleuten greep haar eerste wereldtitel op de weg na een solo van 105 kilometer. “Merckxiaans? Dankjewel, voor het hele mooie compliment", klonk het bij de Nederlandse. ‘Of ik op een bepaald moment spijt had van mijn plannetje? Ja. Zeker omdat ik me heel goed voelde en ik dacht dat ik m’n benen in de vernieling aan het rijden was. Ik kan nog steeds niet geloven dat het gelukt is. Eindelijk die regenboogtrui. Vorig jaar was ik zo teleurgesteld, deze wereldtitel is er eentje met heel veel glans.”