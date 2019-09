Van der Poel verwijt zichzelf niets na ineenstorting in finale: “Ik was ineens leeg” Redactie

29 september 2019

Lange tijd zag het er goed uit voor topfavoriet Mathieu van der Poel in Yorkshire. Maar in finale moest de 24-jarige Nederlander toch verrassend passen. Hij kwam uiteindelijk helemaal leeg als 43ste over de streep op ruime achterstand van de verrassende winnaar Mads Pedersen

“Ik was ineens leeg, maar voelde me eerder vrij goed”, zei hij na afloop. “Ik denk niet dat ik mezelf iets kan verwijten. Ik zat met de juiste groep mee dus dat was prima. Ik had niet het idee dat ik een fout maakte of te weinig had gegeten of gedronken. Ik kon ineens niets meer en moest het wiel laten.”



De barre omstandigheden speelden logischerwijs een rol. “Het weer had er sowieso mee te maken, al was dat voor iedereen hetzelfde. Het was een slopende wedstrijd, enorm koud ook. Toen ik moest passen, was het nog een vrij lang stuk om alleen te doen, maar ik wilde de koers wel uitrijden. Ik neem mezelf niets kwalijk. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik heb niet nét naast de wereldtitel gegrepen. Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg.”

Terpstra: “Het was een uitputtingsslag”

Ook bij Van der Poels landgenoot Niki Terpstra was de vermoeidheid van het gezicht af te lezen. “Het was gewoon een uitputtingsslag. Het ging eerst wel, maar voor mij was het in de laatste halve ronde ineens klaar. Voor Nederland duurde deze koers één rondje te lang.” De regenval maakte de race nog zwaarder zei de 35-jarige Terpstra bij de NOS. “Met dat weer kan je moeilijk bij je eten en dus krijg je te weinig binnen. Ook omdat het nat is; dan moet je geconcentreerd blijven. Eten en drinken schiet er dan bij in. Dan komt uiteindelijk de man met de hamer.”