Exclusief voor abonnees Van der Poel draagt schijnbaar probleemloos de druk van de topfavoriet: “Hij is zéér goed” Bart Audoore in Yorkshire

28 september 2019

07u31 0 WK Wielrennen Waarom flauw doen als je sterk bent? Mathieu van der Poel (24) heeft de voorbije weken geen ­verstoppertje gespeeld: iedereen mocht zien dat hij de grote favoriet is voor WK-goud. Maar ­zeggen en schrijven is één ding, het doen is nog iets anders. Wat staar er morgen op het spel voor de grootste titelpretendent?

Christoph Roodhooft: “ Hij verstopt zich niet. Hij is zéér goed”

Niemand die dichter bij Mathieu van der Poel staat dan Christoph Roodhooft. Zelfs vader Adrie kent zijn zoon minder goed dan de sportief manager van ­Corendon-Circus. Aan de mentor om in te schatten wat zich de voorbije dagen en weken heeft afgespeeld in het hoofd van de topfavoriet. «Ik denk dat het daar heel plezant was», lacht Roodhooft. «Twee maanden geleden had ik anders geantwoord. Het was overdreven hoe iedereen toen al de druk opvoerde: ­Mathieu moest en zou wereldkampioen worden. Dat heeft hem ook geïrriteerd. Daarom hebben wij heel duidelijk ­gemaakt dat Mathieu geen wereldkampioen moét worden. Het is niet simpel om het de buitenwereld te doen geloven, maar wat er zondag ook gebeurt: wij zijn sowieso supertevreden met dit ­seizoen. Toen we eind vorig jaar ons wegprogramma bekendmaakten, ­kregen we de vraag wat we daar te ­zoeken hadden, nu leveren we de top­favoriet voor het WK: ik dwing mezelf om daar af en toe bij stil te staan.»

