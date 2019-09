Van de Velde na WK-tijdrit: “Denk dat ik tevreden mag zijn” MCA/TLB

24 september 2019

18u16 0

Onze landgenote Julie Van de Velde kon geen rol van betekenis spelen op het WK tijdrijden voor dames. De Belgische, die aangeeft dat het wel meeviel met de veiligheid door de aanwezigheid van seingevers op het parcours, legde de race tegen de klok af in 48"34'42 en daarmee werd ze 33ste. Toch was Van de Velde niet ontevreden over haar prestaties. “Als ik naar de wattages kijk, rijd ik misschien wel mijn beste tijdrit ooit. Ik denk dat ik toch wel tevreden mag zijn.” Bekijk de volledige reactie van de Belgische renster in bovenstaande video.