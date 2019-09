Van Avermaet: “Toen Van der Poel en co vertrokken, zat ik iets te ver” MCA/TLB

29 september 2019

Het WK in Yorkshire draaide op een flinke teleurstelling uit voor de Belgen. Greg Van Avermaet werd uiteindelijk de eerste landgenoot, op de achtste plek. “Ik was niet slecht, maar in zo’n omstandigheden kan je je nooit top voelen denk ik”, aldus Van Avermaet voor de microfoon van VTM Nieuws. “Toen Van der Poel en co vertrokken, zat ik net iets te ver. Maar ik weet niet of ik mee had gekund. Het lukte de hele dag om tempo te rijden, maar niet om het grote verschil te maken. Ik had ook vrij snel door dat de vogels gaan vliegen waren.”

Van Avermaet heeft het ook nog onder meer over de Belgische tactiek. Bekijk het volledige gesprek in bovenstaande video!