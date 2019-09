Van Avermaet heeft geen schrik van Van der Poel: “De sterkste wint zondag, niet de snelste”



MCA

26 september 2019

15u41

Bron: VTM Nieuws 0

Greg Van Avermaet is na zijn deelname aan de Ronde van Yorkshire een ervaringsdeskundige wat betreft het WK-parcours van zondag. Net zoals Gilbert onderstreept hij de noodzaak om op het gevaarlijke parcours voorin te rijden en zo uit de grootste gevarenzone te blijven. Of dat ook een voordeel kan zijn voor de Belgen, vraagt Merijn Casteleyn van VTM Nieuws onder andere aan ‘GVA’. En of er iets te doen zal zijn tegen topfavoriet Mathieu van der Poel? “Ik denk dat vooral de sterkste hier gaat winnen, niet de snelste. Ik heb ook mijn kaarten die ik kan uitspelen.”

