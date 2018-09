Van Avermaet blikt terug op zijn 12 WK's en kijkt ook vooruit: "Ik ben bang dat het te zwaar gaat zijn" Bart Audoore in Oostenrijk

29 september 2018

17u40 0 WK Wielrennen Als hij naar een WK gaat, voelt Greg Van Avermaet (33) zich een beetje Rode Duivel. "12 A-caps heb ik al", zegt hij. Sinds 2007 miste hij geen enkele titelstrijd. Niemand doet beter in Innsbruck. Zou er zoiets bestaan als twaalfde keer, goede keer?

Stuttgart 2007 winnaar: Bettini - Van Avermaet: 63ste

Je was enorm onder de indruk van de omstandigheden, lazen we. Is Greg Van Avermaet vandaag nog nerveus voor een WK?

"Die tijd is voorbij. Toevallig zat ik begin deze maand te bladeren in een map uit 2007. Wel grappig om die artikels terug te zien. Ik weet nog hoe content ik was dat ik erbij was. Ik keek enorm op naar de grote namen van toen. Ik ging letterlijk opzij in de koers. Voor Boonen heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. Tom heeft heel zijn carrière gratis en voor niks bij mij mogen passeren. (lacht) Misschien zit ik vandaag wel in zijn situatie, zonder het te weten. Misschien vindt Xandro Meurisse het ook wel geweldig dat hij met Greg Van Avermaet in de ploeg zit - ik zeg maar wat."

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN