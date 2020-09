Van Aert wil de knop omdraaien na Tour-ontgoocheling met Roglic: “Voorbereiding van mannen als Dennis en Campenaerts was beter, maar ik heb mijn kans” DMM

24 september 2020

10u57 2 WK Wielrennen De regenboogtrui. Voor minder doet Van Aert het morgen en zondag niet in Imola. Onze landgenoot behoort zowel in de weg- als in de tijdrit tot de topfavorieten. “Ik ben blij dat ik snel naar hier kon komen na de ontgoocheling van vorig weekend. Zo kan ik de knop snel omdraaien. Het is een troost dat ik zelf een goeie tijdrit heb gereden. Dat brengt vertrouwen voor het WK en de klassiekers.”



Dat hij genoten heeft van het anderhalve dagje thuis, maar dat hij vooral ook blij is weer te kunnen koersen. Wout van Aert wil de Tour-ontgoocheling met Primoz Roglic zo snel mogelijk doorspoelen. Liefst morgen al met de WK-tijdrit in Imola. “Ik ben blij dat ik snel naar hier kon komen. Zo moet ik niet denken aan het laatste weekend van de Tour en kan ik de knop snel omdraaien.”

“Er komt veel moois aan. Het WK is er snel en het is een troost dat ik tot in de laatste week van de Tour heel goed was. Dat geeft me toch wel vertrouwen naar het WK en de klassiekers toe. Toen ik de knoop heb doorgehakt om mee te doen, heb ik met Rik Verbrugghe (de bondscoach, red.) snel besproken hoe we het gaan aanpakken. Ook dat gaf vertrouwen.”

“Ik had uiteraard wel nog wat werk te doen in de Tour, maar na de rit van vrijdag wist ik dat ik niet veel mer kon betekenen voor Primoz. Vanaf dan kon ik mezelf opnieuw richten op mijn eigen ambities en denken aan recuperatie. Dat Campenaerts zegt dat hij wereldkampioen wordt, als hij mij klopt? Ik hoop dat hij gelijk krijgt. Ik heb m’n kans en heb er zin in, maar mannen als Ganna, Campenaerts en Dennis hebben wel een speficiekere voorbereiding gehad zonder de Tour.”

Campenaerts: “Als ik Wout klop, dan denk ik dat ik wereldkampioen word”

Derde in 2018. Met Victor Campenaerts hebben we in Imola nog een medaillekandidaat. Voor de werelduurrecordhouder is het podium dan ook het doel. “Dat zou zeer goed zijn en ik acht de kans ook mogelijk. Als ik Wout klop, dan denk ik dat ik wereldkampioen word. Ik ben in goeie doen, maar er zijn natuurlijk ook wel wat omwentelingen geweest sinds de lockdown. Sommige mannen zijn veel beter geworden.”

Naar goede gewoonte liet ‘Vocsnor’ niets aan het toeval over. “Ik heb het rondje al een tiental keer gedaan, maar veel voordeel zal ik daar niet uit halen. Het parcours is totaal niet technisch. Je zult op tv ook wel zien dat er weinig bochten zijn. Ik ben na de Tirreno-Adriatico naar hier gereden en ben hier dus al tien dagen. Ik heb ook mijn beste maat laten overvliegen om te koken voor mij.”



