Van Aert tevreden met zilveren medaille: “Vertrouwen getankt voor zondag” Redactie

25 september 2020

WK wielrennen Wout van Aert moest het goud op het WK tijdrijden aan thuisrijder Filippo Ganna laten, maar blikte achteraf toch tevreden terug. "Als je me dit allemaal 5 maanden geleden verteld had, was ik natuurlijk super blij geweest."

“Eerst overheerste nog een beetje teleurstelling, want ik was voor goud gekomen”, zei Wout van Aert achteraf, “maar ik kon niet sneller en het verschil is heel groot. Dus een tweede plaats is iets waar ik tevreden mee moet zijn. Ganna is een echte specialist en dat ik alleen hem moet laten voorgaan, is mooi. Ik tank dus wel vertrouwen voor zondag.”

“Ik was hard vertrokken, maar ik kon dat ritme niet vasthouden in het laatste stuk van het eerste deel, toen de wind op kop echt fel tegen blies”, aldus de zilveren medaille. “Ik wilde wel sneller, maar haalde dat tempo niet meer.”

“In het tweede deel ging het weer perfect”, ging hij verder. “Als ik naar mijn waarden kijk, heb ik echt een toptijdrit gereden. Ik klop hier heel veel sterke renners, maar Ganna was gewoon een stuk sterker. Hij heeft hier 100% naartoe kunnen werken en dat heeft een meerwaarde. Dat zie je. Ja ik had hem wel verwacht, maar ik had niet gedacht dat het verschil zo groot zou zijn.”

Zondag wacht de WK-wegrit. “Ik rijd nu van hier nog met mijn fiets naar het hotel, om wat los te rijden en daarna probeer ik maximaal te herstellen. Ik ken het parcours nog niet, morgen zal ik het verkennen, samen met Oliver Naesen. Dan zal ik meer weten, maar ik kijk er wel naar uit.”

“Of ik mezelf nog verbaas? Enerzijds niet, omdat ik hier gestart ben met bepaalde verwachtingen. Maar als je me dit allemaal 5 maanden geleden verteld, was ik natuurlijk heel blij geweest. Zeker op mijn eerste WK tijdrijden. Die van volgend jaar, aan de Belgische kust, heb ik al met stip genoteerd.”

Aan het thuisfront zijn Van Aerts ouders natuurlijk apetrots. “Ik ben de laatste maanden amper thuis geweest en heb heel weinig tijd gehad voor de familie. Ik vind het aangenaam dat ze altijd in de buurt zijn en dan is het heel leuk om te horen dat ze trots zijn”, aldus Van Aert.

Ganna: “Wil nu ook eerste rit in Giro winnen”

Ganna is de eerste Italiaan die zich tot wereldkampioen tijdrijden kroonde. “Vreemd, want Italië heeft veel kampioenen gehad. Denk maar aan Felice Gimondi en Fausto Coppi”, aldus Ganna. Kanttekening: het WK tijdrijden wordt pas sinds 1994 georganiseerd.

Ganna trekt met een uitstekende conditie naar de Giro, die op 3 oktober met een tijdrit van start gaat. “Ik hoop ook op de eerste dag van de Ronde van Italië te zegevieren”, vertelde Ganna. “En hoe ik deze wereldtitel ga vieren? Met een biertje.”





Bondscoach Verbrugghe: “Ganna was te sterk”





Campenaerts kan leven met achtste plaats: “Had geen superdag”

Victor Campenaerts mikte vooraf op het podium en droomde van de regenboogtrui, maar het werd uiteindelijk een achtste plaats. “Ik had geen superdag”, gaf hij na afloop toe. “Dus dan moet ik me neerleggen bij dit resultaat. Ik reed geen slechte tijdrit. Maar ook niet mijn beste. Ik was vrij snel gestart, maar de wind blies echt fel en op het einde moest ik gas terugnemen. Ik had gewoon geen topdag en om een topresultaat neer te zetten, moet je meer hebben dan een gewone dag. Ik eindig bij de beste tien van de wereld, maar had niet mijn beste tijdrit in de benen en dan kan je ook niet dichter eindigen.”

“Ik ben dus niet super gelukkig, maar ook niet teleurgesteld. Ik heb het niet ergens laten liggen, ik kon gewoon niet beter. Ja, het was even ambetant op het startpodium, want ik ben zeker niet op nul gestart, dat mag je ook vragen aan Jos van Emden. Iedereen startte op één of op twee zelfs. Ik wil de start van Ganna hier in Italië wel eens zien. Ik wilde starten, een halve seconde te vroeg, en ze hielden me gewoon vast. Ik schoof dan door met mijn wiel, maar goed. Aan die seconde of twee ligt het niet.”

