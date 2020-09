Van Aert na tweede zilveren medaille: “Er bestaat geen tactiek tegen Julian Alaphilippe die zo sterk is” Redactie

27 september 2020

17u40 12 WK Wielrennen Wout van Aert moest net als in de tijdrit genoegen nemen met het zilver. Van Aert was op de afspraak in de finale, maar had net als de andere favorieten geen antwoord in huis op de aanval van Julian Alaphilippe. “Er zijn geen excuses, Alaphilippe was gewoon sterker”, was de Belgische kopman eerlijk.



Hoe voelt Wout van Aert zich na de gemiste wereldtitel? “Toch teleurgesteld. Ik heb mezelf en de ploeg niets te verwijten, we hebben fantastisch gereden. Ik ben erg trots op hoe we het plan hebben uitgevoerd”, was de Belgische kopman vol lof. “We zaten erbij op de laatste klim, maar ik kon niet mee met Julian. Ik wist dat dat een cruciaal moment zou zijn. Er zijn geen excuses, Alaphilippe was gewoon sterker.”

De Belgen namen de wedstrijd al vroeg in handen, volgens sommigen zelfs iets té vroeg. “Ik vind van niet. Voor ons was het slechtste scenario dat er al vroeg veel aanvallen kwamen. Ik rijd natuurlijk goed bergop, maar voor mij is het beter dat we een constant tempo rijden. De laatste ronde zou al explosief genoeg zijn. We namen de koers in handen, we waren sterk, er is niets te zeggen op de tactiek. Er bestaat ook geen tactiek tegen een Alaphilippe die zo sterk is.”



