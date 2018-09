Valverde twijfelt geen seconde: "Dit is de mooiste zege van mijn carrière" TLB

30 september 2018

17u29

Bron: Sporza 0 WK Wielrennen De erelijst van Alejandro Valverde is bijna langer dan het parcours in Innsbruck, maar toch twijfelde de 38-jarige Spanjaard geen seconde na zijn overwinning in Oostenrijk. "Dit is mijn allermooiste zege. Na zoveel jaar proberen lukt het eindelijk, fantastisch", zei Valverde bij Sporza.

"Dit is ongelooflijk", stelde Valverde met tranen in zijn ogen. "Na zoveel jaren proberen lukt het nu eindelijk om wereldkampioen te worden. Dat is heel erg mooi. Het was een gekke finale en ik rekende op mijn sprint. Ik nam ook mijn verantwoordelijkheid in de finale, door het kopwerk voor mijn rekening te nemen. Ik voelde me echt sterk. Ik wist dat ik op 200 meter van de streep moest aangaan en dat bleek ook het goede moment."

"Dit is de mooiste overwinning van mijn carrière", stelde Valverde ook nog zonder verpinken. "Ik heb al zes WK-medailles in mijn kast liggen, maar uiteindelijk telt enkel de gouden plak. Dit is de wereldtitel van alle personen die in mij zijn blijven geloven. Het is heel emotioneel. Alles wat nu nog komt, is bonus voor mij. De Spelen in Tokio of de Ronde van Vlaanderen? We zullen zien, maar waarom niet? Maar eerst ga ik genieten van dit moment, hier heb ik zo ontzettend lang op gewacht. Het is fantastisch."