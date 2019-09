Trentin na tweede plaats: “Heb mezelf niets te verwijten” MCA/XC

29 september 2019

18u33

Toen Mathieu van der Poel loste, leek Matteo Trentin op weg naar de wereldtitel. Maar de Italiaan moest het afleggen tegen Mads Pedersen. “Dat is sport. In Bergen was ik vierde, nu tweede. Hopelijk is het de derde keer wél prijs.” Patrick Lefevere voorspelde dat Trentin als derde zou eindigen, de Italiaan deed één plekje beter. “Hij had me beter op de tweede plaats gezet”, lachte Trentin. “Ik heb mezelf niets te verwijten en ben geklopt op mijn waarde. Ik ben fier op mezelf en de ploeg.”