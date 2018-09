Tom Boonen waarschuwt voor gegeven rond het fenomeen Evenepoel: "Ik zou hem wat laten ademen" MDB

28 september 2018

09u40

Bron: Extra Time Koers 0 WK Wielrennen Zelf schoot Tom Boonen (al was het bij de profs) ook als een komeet naar de top. De 'Bom van Balen' is dan ook goed geplaatst om te weten wat er allemaal op Remco Evenepoel af komt. Boonen stak zijn bewondering voor de kersverse wereldkampioen niet weg, maar plaatste wel een kanttekening over zijn bekendheid. " Normaal gezien zou je op die leeftijd enkel gekend mogen zijn bij de echte koerskenners", vertelde Boonen in Extra Time Koers.

Vooral het feit dat Evenepoel gisteren na zijn valpartij alsnog de wedstrijd naar zijn hand zette, deed Boonen grote ogen trekken. "Als je op een WK bij de junioren kan terugkomen na pech, is dat al een ongelooflijke inspanning", vertelde hij in Extra Time Koers. "Dat is iets dat je bijna nooit ziet. Normaal gezien kan je dan inpakken en wegwezen." Boonen benadrukte ook het belang van de volledige Belgische ploeg. Want ook Steven Pattyn, Aaron Van Der Beken, Henri Vandenabeel, Xandres Vervloesem en Ilan Van Wilder droegen hun steentje bij. "Ze zetten het mooi recht. Ook met de steun van zijn ploegmaats. We mogen niet vergeten dat die andere junioren hun kans opofferen voor iemand waar ze in andere wedstrijden tegen moeten rijden. Dat is ook wel uitzonderlijk. Dat er een ploeg gesmeed werd, is ook wel de verdienste van Carlo Bomans. Ik denk dat het voor Carlo ook een heel mooi geschenk is om na al die jaren gewerkt te hebben met de junioren, nu zo’n kampioen te mogen begeleiden. Want Remco is echt wel een uitzonderlijk talent."

"Slecht gegeven"

Remco Evenepoel is zo stilaan een hype aan het worden in ons land. Iets dat Boonen niet meteen graag ziet gebeuren. "Als je op straat wordt aangesproken door mensen die normaal nooit over koers praten, dan begint het te leven. Dat is eigenlijk een slecht gegeven. Normaal gezien zou je op die leeftijd enkel gekend mogen zijn bij de echte koerskenners. Het gaat niet makkelijk zijn. Op dit moment zou die jongen enkel maar geconcentreerd moeten zijn op fietsen en de juiste keuzes maken. Dat doet hij ook allemaal. Perfect en met de glimlach. Maar het maakt het allemaal moeilijker, het is extra balast. Ik zou hem een beetje laten ademen."

Vanaf 2019 zal Remco Evenepoel bij Quick.Step Floors al aan de slag gaan als prof. De nu 18-jarige Belg slaat dus de beloftencategorie over. "Eigenlijk heeft hij zijn eerste test al doorstaan", ging Boonen verder. "Dit jaar is voor hem het belangrijkste jaar geweest uit zijn carrière. Hij heeft nu de keuze moeten maken bij welke ploeg hij zijn toekomst ziet. Die eerste twee, drie jaar van die nog heel jonge carrière zijn de belangrijkste. Dan gaat hij gevormd of verbrand worden. Hij heeft daar wel de juiste keuze in gemaakt. Als je dan ziet dat hij, met al die beslissingen die hij moest nemen, dit allemaal nog presteert… Dan kan je niet zeggen dat hij zwak in zijn hoofd is."

Al ziet Boonen toch nog een maar. "Hij heeft nog nooit gekoerst, dat is zijn grootste handicap. Hij rijdt gewoon een strak tempo. Tactische steekspelletjes, proberen om op een zo slinks mogelijke manier de rest wat meer te laten afzien. Ook dat is koersen. Hij rijdt gewoon iedereen dood totdat niemand meer kan. Bij de profs rijdt hij tegen grotere motoren. Dat is het probleem bij de junioren. Er zijn veel gasten die al iets verder ontwikkeld zijn. Dat neemt echter niet weg dat zijn capaciteiten enorm zijn. Je moet het een beetje in een context plaatsen. Dat hij bij de profs wel tegen mannen rijdt die helemaal ontwikkeld zijn."