Tom Boonen en bondscoach De Weert smeden plannen: "We pakken de koers in handen Kevin. Voor Teunske" Marc Ghyselinck

29 september 2018

14u13 0 WK Wielrennen Zes medailles, waarvan vijf voor België en één voor Quick.Step. Zelden is een WK wielrennen zo succesvol verlopen als dat in Oostenrijk deze week. Nu nog een opvolger voor Philippe Gilbert, de laatste Belgische wereldkampioen bij de profs? Wie weet lukt het jonge bondscoach Kevin De Weert ook. Zegt zijn goede vriend Tom Boonen: "Kevin is daar zeer goed in. Hij zorgt voor zijn renners."

We zijn geen favoriet, heren. Wordt er zondag toch een Belg de verrassende nieuwe wereldkampioen?

Tom Boonen: "Er zijn maar drie renners die wereldkampioen kunnen worden: Alaphilippe, Nibali en Valverde."

Kevin De Weert: "Ik denk ook aan Daniel Martin. Martin is net papa geworden. Doet dat iets, Tom?"

Boonen: "Het beste voor hem zou zijn dat hij na de geboorte van zijn tweeling thuis is weggebleven (lacht). Martin is geen renner die het verschil kan maken. Hij is altijd gelost, alleen weet hij het nooit."

De Weert: "We zijn Uran vergeten. Die kan ook bergop rijden."

We zijn ook Peter Sagan vergeten.

De Weert: "Patxi Vila, de coach van Sagan, heeft maanden geleden al het parcours verkend. Hij heeft er wat berekeningen op losgelaten: Peter Sagan weegt 72 kilo en de slotbeklimming over de Gramartboden is een inspanning die 8 minuten duurt. Als Sagan voor dit WK twee kilo lichter is geworden, doet hij volgens Vila weer mee voor de wereldtitel."

Boonen: "Wat moet hij doen? Zijn tanden laten trekken? Sagan nog een keer wereldkampioen, dat zou echt straf zijn."

De Weert: "Niemand die durft te zeggen dat het niet kan. Met een beetje geluk wint hij opnieuw. Wie weet? Iedereen kruipt naar boven op de Gramartboden. Niemand rijdt daar verder dan honderd meter weg. En Sagan kan supergoed dalen. Stel dat hij met een achterstand van tien seconden over de top komt, dan maakt hij die in de technische afdaling weer goed."

