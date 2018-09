Titelverdediger Dumoulin over WK-tijdrit: "Op papier wordt het een tweestrijd tussen Dennis en mij, ja. Maar remember Richmond 2015..." Joeri De Knop in Oostenrijk

25 september 2018

17u06 0 WK Wielrennen Tweede in de Giro. Tweede in de Tour. Tweede op het WK ploegentijdrijden. Het zal Tom Dumoulin (27) maar overkomen dat hij morgen wéér tweede wordt op het WK individueel tijdrijden. "Ik ben goed. Maar is dat goed genoeg om te winnen?"

"Heel erg klote", heeft Dumoulin zich gevoeld na de Tour. Daags na Parijs werd hij al gelijk ziek. "Het duurde twee weken voor ik hersteld was." Gelukkig draait zijn wereld niet enkel rond wielrennen. En neemt hij er makkelijk afstand van. "Ik kneep er een weekje tussenuit. Met Thanee naar Toscane. Eerst drie dagen niksen. Tenzij lekker eten en drinken, wat rondhangen op het strand, de Palio in Siena (beroemde paardenrace op de tot arena omgebouwde Piazza del Campo, red.) meepikken. Top. Moet je echt eens doen. Mijn nummer één op de lijst van absolute aanraders." Op dag vier pas verliet zijn fiets de kofferbak. "Voor wat tochtjes door de Chianti-streek. Niet belachelijk lang. Een uur of vijf, puur als ‘opstart’. Om mezelf weer een beetje renner te voelen. Het is ook geen straf, natuurlijk. Heerlijk fietsen is het in die regio."

Een paar jaar geleden had hij het niet over zijn hart gekregen, zegt Dumoulin. "Toen fietste ik uitsluitend om wedstrijden te winnen. Nu kan ik er ongelooflijk van genieten. Ik vind trainen en koersen steeds leuker. Dan is het ook niet zo moeilijk om je mentaal op te laden." Na de Ronde van Duitsland (vierde, red.) vertrok hij dan ook als herboren met collega-wereldkampioene Annemiek van Vleuten op hoogtestage naar Livigno. Daar ontdekte Dumoulin dat hij best nog wel wat benzine in de tank had zitten. "Als je twee grote ronden hebt gereden in het seizoen, ben je zó goed dat je eigenlijk geen gekke dingen meer hoeft te doen om je vertrouwde niveau te halen", ervaarde hij. "Dan kan je teren op je basis. Al heb ik voor het WK tijdrijden wel specifiek moeten bijwerken, natuurlijk."

Een acceptabel niveau, dicht Dumoulin zich in alle bescheidenheid toe. "Ik ben goed. Maar of dat goed genoeg is om wereldkampioen te worden, weet ik niet." Hij houdt er rekening mee dat hij zijn regenboogtrui kan kwijtspelen. Maar legt er zich niet bij voorbaat bij neer. "Ik val dat parcours aan en we zien wel. Lukt het niet, dan zal ik alleszins kunnen terugblikken op een mooi jaar. Ook al heb ik mijn trui slechts vier keer mogen aantrekken. Van Vleuten traint ermee. Ik niet. Waarom niet? (lacht) Tja. Waarom wel? Ik moet ze niet per sé dragen om er trots op te zijn, hoor. Maar toegegeven: als je met ‘dat ding’ koerst… (verlegen) voel je je toch effe de beste van de wereld."

Als hij het niet (opnieuw) wordt, Rohan Dennis dan maar? "Op papier wordt het een tweestrijd tussen hem en mij, ja. Maar remember Richmond 2015. ‘Dennis, Martin, Dumoulin’, het podium ligt vast. Alleen de juiste volgorde met nog worden bepaald’, schreven jullie toen. Nou. Uiteindelijk pakte niet één van ons drie een medaille."