Tim Wellens : “Tot nu toe is samenwerking met Verbrugghe nog niet zo goed geweest” JDK

16 september 2019

20u31 4 WK Wielrennen Bondscoach Rik Verbrugghe maakte vandaag de drie laatste namen bekend voor zijn WK-selectie. Tim Wellens is één van de gelukkigen. De 28-jarige kopman van Lotto-Soudal werd gisteren vierde in de GP van Montréal en is uiteraard tevreden met zijn selectie, al is de Limburger niet echt blij met de communicatie.

“Verbrugghe zei tegen mij dat ik in zijn hoofd deel uitmaakte van zijn selectie en dat de kans 99 procent was dat ik mee zou gaan. Eigenlijk maakte ik me dus weinig zorgen”, aldus Wellens in Canada. “Maar wij Belgen spreken onderling uiteraard ook en eigenlijk vonden we wel dat we wat tegen elkaar opgezet werden, terwijl we goed met elkaar overweg kunnen. Dat was niet zo aangenaam. We hadden liever allemaal op voorhand duidelijkheid gehad. Het was niet nodig om eerst vijf namen bekend te maken en daarna nog drie. Ofwel alles, ofwel niets.”

Wellens zei dat ook tegen de bondscoach. “Hij zei dat hij de wielerbond hem dat had opgelegd. Of dat effectief zo is en waarom, weet ik niet. Gisteren heb ik een half uur met Verbrugghe gebeld en ik heb hem ook alle werkpunten voorgelegd. Tot nu toe is de samenwerking immers nog niet zo goed geweest. Niet enkel met mij, ook met de andere Belgen. Maar als de renners die niet geselecteerd zijn kritiek zouden geven, dan zou dat heel ‘klein’ overkomen.”

“Jasper had tegen mij gezegd dat hij niet zeker wist dat hij mee zou gaan”, zegt Wellens voorts over Stuyven, die zeer ontgoocheld is over zijn niet-selectie. “Hij dácht dat hij geselecteerd zou worden, maar dat is niet hetzelfde een selectie verwachten. Ik denk ook dat je in België geen slechte renners kunt selecteren. Wie je ook meeneemt: het zullen altijd goede renners zijn. Of ik graag meer renners van Lotto-Soudal had gezien? Het is de selectie van de nationale ploeg, dus in principe maakt dat niet zoveel uit. Hoe meer mannen van de eigen ploeg, hoe beter, natuurlijk. De Buyst, bijvoorbeeld, maar iemand als Stuyven had ook zeker een selectie verdiend.”

Volgens Verbrugghe krijgt Wellens een speciale rol op het WK. Wellens polste de bondscoach ook naar die rol. “Ik heb gevraagd naar mijn rol en de tactiek en daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Veel kan ik daar evenwel nog niet over kwijt. Ik denk dat het duidelijk is dat ik zal moeten anticiperen en aanvallend koersen. Maar dat zal voor de hele ploeg gelden. Iedereen ziet dat Mathieu van der Poel er dezer dagen bovenuit steekt. Als we gaan sprinten, dan zal het voor de tweede plaats zijn.”

Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet zullen de kopmannen zijn, met in hun zog vijf outsiders en knecht Tim Declercq. Hoeveel kans geeft Tim Wellens zichzelf op de regenboogtrui? “We hebben ‘Phil’ en Greg en onder hen komen nog heel wat renners. Ik denk eigenlijk dat er zes kopmannen zijn en één knecht. Bij Kevin De Weert is die verdeling altijd super goed verlopen, nu is het afwachten hoe het met Rik Verbrugghe zal gaan.”