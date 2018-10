Thomas Dekker plaatst vraagtekens bij Valverde: "De hamvraag is: hoe kan je op je 38ste nog zo goed zijn?" Marc Ghyselinck

02 oktober 2018

09u30 1 WK Wielrennen Bij het WK 2005 in Madrid, waar Tom Boonen won en Alejandro Valverde zijn tweede zilveren medaille behaalde, eindigde Thomas Dekker vijftiende. Een jaar later bleken Dekker - schuilnaam Clasicomano Luigi - en Valverde - Valv.Piti - samen in het klantenbestand van de Spaanse dokter Eufemiano Fuentes te zitten. Dekker is inmiddels gestopt en Valverde is zondag wereldkampioen geworden. Dekker: "Is dat 100% schoon? Ik weet het niet."

In 2009 werd Thomas Dekker twee jaar geschorst, nadat hij was betrapt op Dynepo. Dekker schreef in 2016 een boek: 'Mijn Gevecht', waarin hij de hele smerige dopingcultuur in het wielrennen van het eerste decennium onthulde. Het werd een schandaalboek, waarvoor Dekker met pek en veren werd weggedragen.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN