Teuns is ontgoocheld met 29ste plek: "Had graag vooraan meegespeeld"

30 september 2018

21u03

Bron: Belga 0 WK Wielrennen Dylan Teuns eindigde op een 29ste stek, op 2:10 van de regenboogtrui. Hij was mee met de beste renners op de slotklim, maar kraakte na 1 kilometer klimmen en viel volledig stil. "Ik zat stikkapot", gaf hij na afloop mee. "Spijtig, ik had graag meegedaan met de besten."

"Ja, ik ben toch wel ontgoocheld", gaf hij mee aan de teambus. "Ik reed eigenlijk de perfecte koers tot op anderhalve kilometer van die steile klim, was voortdurend alert in die laatste twee ronden, reed mee vooraan en maakte geen fouten ook. Mijn positionering naar die klim toe was perfect. Het scheurde achter mij, maar halfweg die klim had ik de benen niet meer toen het verschil bergop werd gemaakt. De Fransen gingen waanzinnig hard te keer. Het was aanklampen, wachten tot ik mijn klop kreeg en dat gebeurde ook. Die slotklim was een monster en ik zat stikkapot. Mentaal krijg je dan ook een klop en toen was mijn koers voorbij."

Nochtans was Teuns een van de weinige Belgen die enthousiast was na de verkenning van de Grammartboden. "Het is steil", zei hij toen, "maar zo'n klim ligt me wel. Ik heb in de Vuelta ergere cols bedwongen." "Dat heb ik inderdaad gezegd", gaf hij toe. "En op die verkenning ben ik stevig doorgereden, maar een training is geen koers. Bovendien rijd je in de Vuelta zo'n col na 160 of 180 kilometer, hier hadden we er al 250 in de benen. Dat is een groot verschil en kruipt in de kleren. Ik maak misschien ook een kleine fout door de keuze van het verzet van mijn fiets", ging hij verder. "Ik had beter een tandje kleiner gehad. Nu viel ik echt compleet stil, kreeg ik dat verzet niet meer rond. Op training lukte dat wel, maar vandaag in koers niet meer."

"Valverde is een wereldkampioen die zijn trui eer zal aandoen. Hij is 38 jaar, dus ik heb nog tijd", eindigde hij met een groene glimlach.